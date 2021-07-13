Танцы под «Руки Вверх», море пива и неугомонный Кучеров. Чемпионский парад «Тампы» на катерах
Веселье продолжилось, но его остановила погода.
Веселье продолжилось, но его остановила погода.
Еще в прошлом году жители солнечной Тампы доказали, что умеют праздновать победы своих команд. Даже пандемия не помешала болельщикам собраться на набережной и насладиться триумфальным шествием хоккеистов и тренеров «Лайтнинг» на катерах. «Кто-нибудь еще устраивал подобное? Невероятно! Думаю, что такое происходит впервые. Я очень рад, что участвую в таком оригинальном праздновании. Навсегда его запомню», — говорил в прошлом году капитан «Молний» Стивен Стэмкос.
Всем настолько понравился такой формат, что его решили сделать местной традицией. В феврале команда по американскому футболу «Тампа Бакканирс» одержала победу в Супербоуле и также провела чемпионский парад, прокатившись по реке Хиллсборо. Удивительно, как в последнее время город Тампа превратился в настоящую мекку американского спорта, подняв планку в НХЛ, НФЛ и МЛБ.
Несмотря на понедельник, желающих стать частью праздника оказалось очень много. Некоторые развлекательные заведения даже были вынуждены увеличить количество персонала, а у воды установили переносные
Началось все в 11 утра по местному времени. Команда проделала путь по реке Хиллсборо, который составил около четырех километров. Болельщики тоже могли присоединиться к чемпионам на своих лодках и водных мотоциклах, но не приближаться к официальным суднам «Тампы» ближе чем на 15 метров. Однако форвард «Лайтнинг» Алекс Киллорн был готов помочь тем, кому плохо видно Кубок Стэнли. Как и в прошлом году, он уселся на водный мотоцикл и гонял с главным трофеем от берега к берегу. Только в этот раз его пассажиром был не Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров, которому только дай повод покричать и повеселиться.
Никита настолько вошел в кураж, что даже Кубка Стэнли ему стало мало. Российский форвард «Лайтнинг» обзавелся еще и Кубком Винса Ломбарди, который вручается лучшей команде НФЛ. Ребятам из «Тампа Бакканирс» лучше бы пристальней следить за своим трофеем, а то кто знает. Вдруг потом придется искать его в России.
Не скучал и Андрей Василевский, который решил использовать награду «Конн Смайт Трофи» в качестве головного убора. Почему бы и нет, когда ты номер один в своем деле? Теперь
Было бы странно, если бы в таком прекрасном настроении игроки «Тампы» не нашли время для журналистов. Никита Кучеров после банки пива дал очередное огненное интервью местному телевидению, а в концовке беседы вылил остатки волшебного напитка прямо на голову репортеру.
«Это нереально! Сколько же здесь людей! Всех их люблю! Давайте веселиться по полной. Это наше время, два титула подряд, вот как мы это делаем. Никто не может нас обыграть два года. Это нереальная команда, где все выкладываются. Хотелось бы, чтобы мы смогли сохранить всех, но это бизнес. Прямо сейчас давайте веселиться и наслаждаться. Мы это заслужили», — сказал форвард «Тампы». Будет хорошо, если Никиту остановят к началу августа.
После того как «Лайтнинг» завершили речную прогулку, команда отправилась на трамвае в местный парк, где должна была состояться финальная часть празднования. Огромное количество людей занимали очередь с самого утра, чтобы находиться поближе к сцене.
К большому сожалению, неожиданный ливень испортил вторую часть праздника. Организаторы были вынуждены накрыть сцену, убрать часть оборудования, а толпа стала потихоньку расходиться. Чемпионский парад продолжится после улучшения погодных условий, но, к сожалению, сегодня этого так и не произошло.
Сверкающие молнии будто стали символами того, что даже природа радуется триумфу «Тампы». В этом сезоне такое уже случалось. После победы «Лайтнинг» в седьмом матче серии против «Айлендерс» в небе периодически появлялись яркие вспышки. Эта команда стала огромной частью своего города, жители которого, несомненно, продолжат отмечать чемпионство сразу после дождя. А для