Кубок Стэнли был повреждён во время празднования чемпионства «Тампы»

Сообщается, кубок будет отправлен в Монреаль на ремонт и вернётся к следующим выходным, когда возобновится празднование победы.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.