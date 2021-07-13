Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
10
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обьявил о завершении карьеры

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне завершил игровую карьеру, сообщает официальный «твиттер» «Предаторз».

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Ринне в сезоне-2020/2021 сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз», где дебютировал в 2005 году. Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне 38-летний финский голкипер стал обладателем индивидуальной награды «Кинг Клэнси Трофи» — это приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Также Ринне выступал в КХЛ за минское «Динамо» во время локаута НХЛ.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Итоги Кубка Америки: Как изменился Месси, переживал ли Неймар
Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Российский футбол больше не будет прежним. РПЛ ждет суперреформа
РФС уличил арбитра в букмекерских ставках на 65 миллионов рублей
Дебютант РПЛ – без спонсора. Клубу не хватает денег на сезон
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь