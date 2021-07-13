Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обьявил о завершении карьеры

Ринне в сезоне-2020/2021 сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз», где дебютировал в 2005 году. Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.