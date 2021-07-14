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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic представил варианты обмена Тарасенко из «Сент-Луиса»

The Athletic представил варианты обмена для форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

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Источник: Reuters

«В последние дни в результате бесед с источниками, знакомыми со списком Тарасенко, мы выделили 5 команд, которые могли бы совершить эту сделку: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз», — написали в материале The Athletic журналисты Кори Пронман и Жереми Рутерфорд.

Напомним, в контракте Тарасенко есть пункт о запрете на обмен. Сообщалось, что игрок сам запросил обменять его у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 7,5 млн.

В регулярном сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл 24 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф он провёл четыре матча, на его счету 2 (2+0) результативных балла при общей полезности «-8».

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