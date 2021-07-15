Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от петарды Мерзликина и его беременную жену

«Мерзликин рассказал, что Матис Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были на 20−30 футов позади него. Боже. Душераздирающе», — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Марк Шейг.



Напомним, судмедэксперты штата Мичиган ранее заявили, что Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды.

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В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня.

В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».