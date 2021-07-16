«В будущем сезоне? Да все может быть!»: Овечкин — о возвращении в «Динамо»

Ранее стало известно, что форвард не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.

«Переживаний нет. Потому что в принципе если я не подпишу новый контракт с «Вашингтоном», то стану неограниченно свободным агентом. Но, конечно же, хотелось бы остаться в «Вашингтоне». До сих пор ведутся переговоры. Поэтому поживем-увидим.

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Есть хотя бы один процент, что в следующем сезоне я перейду в московское «Динамо»? В будущем сезоне? Да все может быть! — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Если он подойдет в таком статусе к драфту расширения, то «Кэпиталз» не нужно будет защищать права на него.