«В будущем сезоне? Да все может быть!»: Овечкин — о возвращении в «Динамо»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с клубом.
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с клубом.
Ранее стало известно, что форвард не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.
«Переживаний нет. Потому что в принципе если я не подпишу новый контракт с «Вашингтоном», то стану неограниченно свободным агентом. Но, конечно же, хотелось бы остаться в «Вашингтоне». До сих пор ведутся переговоры. Поэтому
Есть хотя бы один процент, что в следующем сезоне я перейду в московское «Динамо»? В будущем сезоне? Да все может быть! — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.