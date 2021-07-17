«Он спас множество жизней». Мерзликин — о последнем дне жизни вратаря Кивлениекса

«Я бы хотел рассказать вам о его последнем дне. Там было 60−70−80 человек, но он всё время находил меня. Мы пили пиво, выкурили по сигаре. Он как всегда улыбался. Он сделал меня сильнее.



Я скоро стану отцом. Когда всё это случилось, я стоял в шести-семи метрах от него и обнимал жену. Он спас мою жену и моего сына. И спас меня. Второе имя моего сына будет Матис. Он умер героем. И это не мои слова. Это слова доктора. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. А я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней.



Я счастлив, что в этой жизни сказал ему всё, что мог. Каждый божий день говорил ему, что действительно люблю его, говорил ему, что он мой брат, а не только мой друг. За те два года, что я знал его, мы никогда не ссорились. Хотя я ненавидел, когда мы опаздывали на арену из-за того, что он тормозил по утрам, пока не выпьет пару чашек кофе.