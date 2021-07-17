«Он спас множество жизней». Мерзликин — о последнем дне жизни вратаря Кивлениекса
Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выступил с речью на церемонии прощания с погибшим соотечественником и одноклубником Матисом Кивлениексом.
Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выступил с речью на церемонии прощания с погибшим соотечественником и одноклубником Матисом Кивлениексом.
«Я бы хотел рассказать вам о его последнем дне. Там было 60−70−80 человек, но он всё время находил меня. Мы пили пиво, выкурили по сигаре. Он как всегда улыбался. Он сделал меня сильнее.
Я скоро стану отцом. Когда всё это случилось, я стоял в
Я счастлив, что в этой жизни сказал ему всё, что мог. Каждый божий день говорил ему, что действительно люблю его, говорил ему, что он мой брат, а не только мой друг. За те два года, что я знал его, мы никогда не ссорились. Хотя я ненавидел, когда мы опаздывали на арену
Он действительно пахал и хотел стать лучшим. Буквально во всём: его машину мы мыли каждые два дня, я не шучу. Я буду скучать по нему. Горд быть частью лучшей команды в НХЛ. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за поддержку. Прийти на следующий день и поддержать нас и семью Матиса… Это невероятно.
Я хочу сказать семье Матиса, его младшим сёстрам — честно и прямо, коуч Тортс (Джон Торторелла — бывший главный тренер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») научил меня этому. Я не ваш брат. Но я буду рядом, когда потребуется. Что бы ни произошло. Потому что я знаю, что Матис сделал бы всё для моей мамы и моей семьи. У меня нет младших братьев и сестёр, но я бы хотел стать для вас братом и любить как родных", — сказал Мерзликин во время своей речи.