Малкин, Кучеров и Панарин защищены своими клубами на драфте расширения НХЛ

Всего клубы НХЛ защитили 21 российского хоккеиста. Ими стали: Андрей Свечников («Каролина»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все — «Даллас»), Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Иван Барбашев («Сент-Луис»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все — «Тампа»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов. Илья Самсонов (все — «Вашингтон») и Сергей Бобровский («Флорида»).

В список свободных для драфта хоккеистов попали 20 россиян: Александр Овечкин («Вашингтон»), Александр Волков («Анахайм»), Илья Любушкин («Аризона»), Александр Хохлачев («Бостон»), Никита Нестеров («Калгари»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Каменев («Колорадо»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба — «Детройт»), Антон Слепышев, Богдан Якимов (оба — «Эдмонтон»), Дмитрий Соколов («Миннесота»), Яков Тренин («Нэшвилл»), Виталий Абрамов, Артем Анисимов, Евгений Дадонов (все — «Оттава»), Герман Рубцов, Михаил Воробьев (оба — «Филадельфия»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

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Овечкин входит в список хоккеистов, чей контракт по итогам сезона закончился и он не может быть защищен клубом, так как является неограниченно свободным агентом.

Также в список на драфт не могли попасть хоккеисты, которые играют в системе клуба не более двух лет. Среди них россияне Артем Зуб («Оттава»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Илья Михеев («Торонто»), Николай Кныжов («Сан-Хосе»), Михаил Мальцев («Колорадо»), Александр Романов («Монреаль»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе»), Иван Просветов («Аризона»), Иван Чехович («Сан-Хосе»), Егор Замула («Филадельфия»), Григорий Денисенко («Флорида»), Виталий Кравцов («Рейнджерс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Никита Гусев («Флорида»).

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. «Сиэтл», который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме «Вегаса», который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).