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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадский хоккеист системы «Нэшвилла» совершил каминг-аут

19-летний канадский защитник системы «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп сообщил о том, что является геем.

Нэшвилл ПредаторзНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Всем привет. Последние полтора года были сумасшедшими, но я понял для себя, кем являюсь. Я больше не боюсь скрывать, кто я такой. Сегодня с гордостью публично заявляю о том, что я гей.

Это было настоящее приключение, чтобы добраться до этого момента жизни, но теперь я счастлив как никогда. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и верю, что-то, что я не скрываю, кем являюсь, принесёт мне успех и увеличит вероятность исполнения желаний.

Я бы не смог этого сделать без моей замечательной семьи, друзей и агентов, которые знали обо мне всё, любя и поддерживая меня на каждом шагу. Надеюсь, что, поделившись этим, смогу помочь другим людям увидеть то, что геев принимают в хоккейном сообществе. Мы будем работать над тем, чтобы быть уверенным, что хоккей — спорт для всех.

Возможно, я новичок в этом сообществе, но мне не терпится узнать о сильных людях, которые проложили этот путь до меня, чтобы я мог чувствовать себя комфортнее. Это только начало моего путешествия. Я взволнован, куда приведёт меня эта дорога — в хоккее и по жизни. Спасибо!» — сообщил Прокоп в своём «твиттере».

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