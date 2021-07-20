«Сиэтл» представил официальный клубный свитер
Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» представил клубный свитер.
Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» представил клубный свитер.
Как сообщает официальный сайт клуба, старт продаж состоится 15 сентября, фанаты смогут увидеть форму впервые в ночь со среды на четверг мск во время драфта расширения.
Дизайн свитера соответствует клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды. Дополнительный клубный логотип — якорь — находится на плечах, на рукавах — номер игрока, клубные цвета и красная полоска. Клубные цвета и красная полоса также расположены внизу свитера.
Имя, символика и цвета сочетаются отлично"
Также «Кракен» объявили о запуске программы членства для фанатов. Это произойдёт в середине августа. Помимо других преимуществ, присоединение предоставит возможности для предпродажного получения свитера клуба.