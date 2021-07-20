«Сиэтл» представил официальный клубный свитер

Как сообщает официальный сайт клуба, старт продаж состоится 15 сентября, фанаты смогут увидеть форму впервые в ночь со среды на четверг мск во время драфта расширения.

Дизайн свитера соответствует клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды. Дополнительный клубный логотип — якорь — находится на плечах, на рукавах — номер игрока, клубные цвета и красная полоска. Клубные цвета и красная полоса также расположены внизу свитера.

Имя, символика и цвета сочетаются отлично" Рон Фрэнсис генеральный менеджер «Сиэтл Кракен»