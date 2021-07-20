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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сиэтл» представил официальный клубный свитер

Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» представил клубный свитер.

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Как сообщает официальный сайт клуба, старт продаж состоится 15 сентября, фанаты смогут увидеть форму впервые в ночь со среды на четверг мск во время драфта расширения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дизайн свитера соответствует клубной стилистике. На груди размещена большая эмблема команды. Дополнительный клубный логотип — якорь — находится на плечах, на рукавах — номер игрока, клубные цвета и красная полоска. Клубные цвета и красная полоса также расположены внизу свитера.

Имя, символика и цвета сочетаются отлично"
Рон Фрэнсис
генеральный менеджер «Сиэтл Кракен»

Также «Кракен» объявили о запуске программы членства для фанатов. Это произойдёт в середине августа. Помимо других преимуществ, присоединение предоставит возможности для предпродажного получения свитера клуба.

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