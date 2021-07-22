Ни одного русского, ни одной суперзвезды! Новый клуб НХЛ «Сиэтл» сделал свой выбор, не тронув Тарасенко и Прайса
Рассказываем все про состав дебютанта.
Рассказываем все про состав дебютанта.
Добро пожаловать, «Кракен»! Новая команда Национальной хоккейной лиги обнародовала свой выбор игроков на драфте расширения. Ни один российский хоккеист пока не стал хоккеистом «Сиэтла», равно как и суперзвезды из других клубов остались нетронутыми.
Выбор Дриджера был очевиден и ожидаем: этот голкипер провел прорывной сезон во «Флориде», переигрывая самого Сергея Бобровского. В 23 матчах он одержал 14 побед, отражая 92,7% бросков, и мог стать одним из главных героев открывающегося рынка свободных агентов, но его забрал «Сиэтл», Теперь 27-летний вратарь должен подписать новый контракт, который, судя по неофициальной информации, будет рассчитан на 3 года и общую сумму в $ 10,5 млн.
Даккорд запомнился тем, что свою первую победу в НХЛ одержал при необычных обстоятельствах: на предматчевой разминке травму получил Мэтт Мюррей, в следствие чего новичку пришлось выходить на игру с «Торонто» (4:3). В прошлом году он провел за «Оттаву» 8 матчей, а в конце сезона получил травму нижней части тела.
Ванечек боролся с Ильей Самсоновым за статус первого номера «Столичных», но в этой борьбе победителей выявлено не было. Оба вратаря играли нестабильно, а чех оказался не вполне готов к роли стартера, отразив лишь 90,8% бросков в 35 матчах.
Лозон был выбран во втором раунде драфта-2015, сыграл 76 матчей за «Брюинз», набрав 11 (3+8) очков. В прошлом сезоне Лозон получал приличное игровое время — по 19 минут в среднем за матч.
Опыт Боргена в НХЛ ограничивается 14 матчами, а Байройтер был выбран из «Коламбуса» вместо Макса Доми. Байройтер — неограниченно свободный агент, провел 14 матчей в АХЛ в прошлом сезоне. Возможно, это один из самых неожиданных выборов «Кракен».
Защитник для глубины состава. «Под капотом» у Чоловски 104 матча в НХЛ и 3 (1+2) очка, набранные в прошлом сезоне.
Данна взяли из стана «Блюзменов», предпочтя его Владимиру Тарасенко. 24-летний защитник сыграл в прошлом сезоне 43 матча, забив 6 раз, и добавив к голам 14 передач. Данн — молодой защитник для первой четверки оборонцев, у которого есть прекрасная возможность стать одним из лидеров «Сиэтла» на долгие годы, ну, а Тарасенко придется ждать своего обмена дальше.
Со стороны «Сиэтла» было очень любезно выбрать двух братьев в одну команду. Гайдн Флери считается универсалом, который был выбран в первом раунде драфта-2014 «Каролиной», но пока не раскрыл свой потенциал. Кейл Флери выбран вместо Кэри Прайса или других важных активов «Канадиенс». В свои 22 года он стал самым молодым игроком, которого «Монреаль» выставил на драфт расширения, весь прошлый сезон отыграл в АХЛ.
37-летний капитан «Калгари» после 15 лет в стане «Флэймз» перебирается в состав новичка лиги. У Джиордано есть в активе выигранный «Норрис Трофи», а его контракт на $ 6,75 млн будет действовать еще один сезон, и если все будет удачно, Марк станет харизматичным лидером команды и может заключить новый договор.
Ларссон получил четырехлетний контракт на 16 миллионов долларов, и его «Сиэтл» получил после переговоров в рамках эксклюзивного трехдневного окна. Много очков Ларссон набирать вряд ли будет, но поможет молодой команде своей надежностью.
Еще один неожиданный выбор, учитывая количество доступных известных игроков. 27-летний Макдермид — игрок глубины состава с практически нулевым потенциалом в атаке. Возможно, шансов сыграть за основную команду он не получит, а сразу отправится в АХЛ.
Олексяк — игрок двух первых пар обороны и незаменимый человек в спецбригаде меньшинства. Кроме всего прочего, на стороне защитника есть опыт выступления в финале Кубка Стэнли в прошлом году. Олексяк и «Сиэтл» подписали пятилетний контракт со среднегодовой стоимостью в $ 4,6 млн.
Суси в прошлом году играл преимущественно в третьей паре обороны, но смог установить личный рекорд, набрав 17 очков. У него осталось два сезона со скромной зарплатой в $ 2,75 млн.
25-летний Эпплтон — достаточно эффективный форвард, набравший 25 очков в 56 матчах прошлого сезона, хотя его игровое время было сильно ограничено (14 минут за игру). Возможно, в «Сиэтле» его ожидает более крупная роль, и тогда этот выбор будет более понятен для аудитории. Бастиана выбрали, проигнорировав таких людей, как Уилл Батчер и Пи Кей Суббан. На его счету 41 матч и 10 очков, набранных в прошлом сезоне.
Центрфорвард из «Рейнджерс» в прошлом сезоне набрал 22 (12+10) очков. Приличный центр из нижней шестерки форвардов, играл достаточно мало (14 минут в среднем за матч), и его атакующий потенциал до конца еще не раскрыт.
Донской может стать звездой «Кракен», если сумеет сохранить свои боевые кондиции. В прошлом сезоне он набрал очень приличное количество очков за «Колорадо» (31 в 51 матче), хотя главными звездами «Эвеланш» считались совсем другие хоккеисты. У него осталось два года по достаточно скромному контракту в $ 3,9 млн за сезон.
Эберле — один из самых известных хоккеистов, которых выбрал «Сиэтл». Джордан играл в первом звене «Островитян» вместе с Барзалом и Комаровым, забив 16 голов и отдав 17 передач в 55 матчах регулярки. Возможно, «Айлендерс» совершил серьезную ошибку, защитив таких игроков, как Кэл Клаттербак и Мэтт Мартин, и оставив без защиты Эберле, который способен забивать по 20 голов за сезон. Для «Кракен» это очень солидный выбор.
Генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис знает потенциал Гики лучше остальных, поскольку этот хоккеист был выбран на драфте-2017 «Каролиной», когда у руля «Ураганов» стоял именно Фрэнсис. 23-летний форвард сыграл лишь 36 матчей в прошлом сезоне, но, очевидно, у «Кракен» на него свои планы.
Возможно, это лучший выбор «Сиэтла» на драфте расширения. Гурд — абсолютный универсал внутри первой шестерки нападающих, способный приносить пользу как в атаке, так и в обороне. Опыт двух побед в Кубке Стэнли может оказаться бесценным подспорьем для молодого коллектива. В тройке с Коулманом и Гудроу он был очень хорош (36 очков в 56 матчах), а кроме этого, у него осталось 4 года по действующему контракту.
Ярнкрок стал выбором
Линд — достаточно интересный и интригующий выбор. В свои 22 года он играет преимущественно в АХЛ, а за главную команду «Кэнакс» сыграл только 7 матчей. Очевидно, что в основу «Сиэтла» он пока вряд ли попадет.
Макканн пробыл в «Торонто» рекордно короткое время: несколько дней назад «кленовые листья» приобрели его через обмен у «Питтсбурга». Болельщики «Торонто» могут пожалеть о потере форварда, который был способен усилить практически любое звено команды, действуя как в центре, так и на фланге. Вкупе с разумной зарплатой это выглядит очень грамотным выбором со стороны Рона Фрэнсиса.
Питлик — форвард оборонительного плана, специализирующийся на разрушении. 29-летний игрок набрал 11 очков в 33 матчах прошлого сезона. Впрочем, три года назад в составе «Далласа» он играл более значительную роль и набрал приличное количество очков (14+13) в 80 матчах сезона-2017/2018.
Кого же брать из «Чикаго», как не Кенневилля? По сути, это был выбор для минимизации платежной ведомости. Форвард должен стать неограниченно свободным агентом, и подписывать новый контракт с ним «Сиэтл» вряд ли станет.
Отличная скорость и неплохой контракт (4 года по $ 3,5 млн) — то, что нужно для «рабочей» команды, которой, вероятно, и предстанет «Сиэтл». В 295 матчах за «Питтсбург» он забил 42 гола и отдал 50 передач. Неплохие показатели для хоккеиста, которого
Тру играл только в АХЛ, набрав 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Барракуду», Тварински сыграл 7 матчей за «Флайерз» и очков не набрал.
В общем и целом, «Сиэтл» не представил публике
Ну, а если состав «Кракен» пока кажется невзрачным, то стоит вспомнить, как называли «Вегас», когда Джордж Макфи делал свой выбор на драфте расширения несколько лет назад. «Интересно, “Вегас” знает, что выбирает игроков не для команды АХЛ?», — прикалывались тогда болельщики в социальных сетях. А через год «Голден Найтс» уже играл в финале Кубка Стэнли.