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08:18 (мск), источник: Sport24

Ни одного русского, ни одной суперзвезды! Новый клуб НХЛ «Сиэтл» сделал свой выбор, не тронув Тарасенко и Прайса

Рассказываем все про состав дебютанта.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Добро пожаловать, «Кракен»! Новая команда Национальной хоккейной лиги обнародовала свой выбор игроков на драфте расширения. Ни один российский хоккеист пока не стал хоккеистом «Сиэтла», равно как и суперзвезды из других клубов остались нетронутыми.

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Вратари

Крис Дриджер («Флорида Пантерз»)

Выбор Дриджера был очевиден и ожидаем: этот голкипер провел прорывной сезон во «Флориде», переигрывая самого Сергея Бобровского. В 23 матчах он одержал 14 побед, отражая 92,7% бросков, и мог стать одним из главных героев открывающегося рынка свободных агентов, но его забрал «Сиэтл», Теперь 27-летний вратарь должен подписать новый контракт, который, судя по неофициальной информации, будет рассчитан на 3 года и общую сумму в $ 10,5 млн.

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Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз»)

Даккорд запомнился тем, что свою первую победу в НХЛ одержал при необычных обстоятельствах: на предматчевой разминке травму получил Мэтт Мюррей, в следствие чего новичку пришлось выходить на игру с «Торонто» (4:3). В прошлом году он провел за «Оттаву» 8 матчей, а в конце сезона получил травму нижней части тела.

Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»)

Ванечек боролся с Ильей Самсоновым за статус первого номера «Столичных», но в этой борьбе победителей выявлено не было. Оба вратаря играли нестабильно, а чех оказался не вполне готов к роли стартера, отразив лишь 90,8% бросков в 35 матчах.

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Защитники

Джереми Лозон («Бостон Брюинз»)

Лозон был выбран во втором раунде драфта-2015, сыграл 76 матчей за «Брюинз», набрав 11 (3+8) очков. В прошлом сезоне Лозон получал приличное игровое время — по 19 минут в среднем за матч.

Гэвин Байройтер («Коламбус Блю Джекетс») и Уилл Борген («Баффало Сейбрз»)

Опыт Боргена в НХЛ ограничивается 14 матчами, а Байройтер был выбран из «Коламбуса» вместо Макса Доми. Байройтер — неограниченно свободный агент, провел 14 матчей в АХЛ в прошлом сезоне. Возможно, это один из самых неожиданных выборов «Кракен».

Деннис Чоловски («Детройт Ред Уингз»)

Защитник для глубины состава. «Под капотом» у Чоловски 104 матча в НХЛ и 3 (1+2) очка, набранные в прошлом сезоне.

Винс Данн («Сент-Луис Блюз»)

Данна взяли из стана «Блюзменов», предпочтя его Владимиру Тарасенко. 24-летний защитник сыграл в прошлом сезоне 43 матча, забив 6 раз, и добавив к голам 14 передач. Данн — молодой защитник для первой четверки оборонцев, у которого есть прекрасная возможность стать одним из лидеров «Сиэтла» на долгие годы, ну, а Тарасенко придется ждать своего обмена дальше.

Кейл Флери («Монреаль Канадиенс») и Гайдн Флери («Анахайм Дакс»)

Со стороны «Сиэтла» было очень любезно выбрать двух братьев в одну команду. Гайдн Флери считается универсалом, который был выбран в первом раунде драфта-2014 «Каролиной», но пока не раскрыл свой потенциал. Кейл Флери выбран вместо Кэри Прайса или других важных активов «Канадиенс». В свои 22 года он стал самым молодым игроком, которого «Монреаль» выставил на драфт расширения, весь прошлый сезон отыграл в АХЛ.

Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)

37-летний капитан «Калгари» после 15 лет в стане «Флэймз» перебирается в состав новичка лиги. У Джиордано есть в активе выигранный «Норрис Трофи», а его контракт на $ 6,75 млн будет действовать еще один сезон, и если все будет удачно, Марк станет харизматичным лидером команды и может заключить новый договор.

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Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»)

Ларссон получил четырехлетний контракт на 16 миллионов долларов, и его «Сиэтл» получил после переговоров в рамках эксклюзивного трехдневного окна. Много очков Ларссон набирать вряд ли будет, но поможет молодой команде своей надежностью.

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Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»)

Еще один неожиданный выбор, учитывая количество доступных известных игроков. 27-летний Макдермид — игрок глубины состава с практически нулевым потенциалом в атаке. Возможно, шансов сыграть за основную команду он не получит, а сразу отправится в АХЛ.

Джейми Олексяк («Даллас Старз»)

Олексяк — игрок двух первых пар обороны и незаменимый человек в спецбригаде меньшинства. Кроме всего прочего, на стороне защитника есть опыт выступления в финале Кубка Стэнли в прошлом году. Олексяк и «Сиэтл» подписали пятилетний контракт со среднегодовой стоимостью в $ 4,6 млн.

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Карсон Суси («Миннесота Уайлд»)

Суси в прошлом году играл преимущественно в третьей паре обороны, но смог установить личный рекорд, набрав 17 очков. У него осталось два сезона со скромной зарплатой в $ 2,75 млн.

Нападающие

Мэйсон Эпплтон («Виннипег Джетс») и Натан Бастиан («Нью-Джерси Дэвилз»)

25-летний Эпплтон — достаточно эффективный форвард, набравший 25 очков в 56 матчах прошлого сезона, хотя его игровое время было сильно ограничено (14 минут за игру). Возможно, в «Сиэтле» его ожидает более крупная роль, и тогда этот выбор будет более понятен для аудитории. Бастиана выбрали, проигнорировав таких людей, как Уилл Батчер и Пи Кей Суббан. На его счету 41 матч и 10 очков, набранных в прошлом сезоне.

Колин Блэкуэлл («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Центрфорвард из «Рейнджерс» в прошлом сезоне набрал 22 (12+10) очков. Приличный центр из нижней шестерки форвардов, играл достаточно мало (14 минут в среднем за матч), и его атакующий потенциал до конца еще не раскрыт.

Йоонас Донской («Колорадо Эвеланш»)

Донской может стать звездой «Кракен», если сумеет сохранить свои боевые кондиции. В прошлом сезоне он набрал очень приличное количество очков за «Колорадо» (31 в 51 матче), хотя главными звездами «Эвеланш» считались совсем другие хоккеисты. У него осталось два года по достаточно скромному контракту в $ 3,9 млн за сезон.

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Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»)

Эберле — один из самых известных хоккеистов, которых выбрал «Сиэтл». Джордан играл в первом звене «Островитян» вместе с Барзалом и Комаровым, забив 16 голов и отдав 17 передач в 55 матчах регулярки. Возможно, «Айлендерс» совершил серьезную ошибку, защитив таких игроков, как Кэл Клаттербак и Мэтт Мартин, и оставив без защиты Эберле, который способен забивать по 20 голов за сезон. Для «Кракен» это очень солидный выбор.

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Морган Гики («Каролина Харрикейнз»)

Генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис знает потенциал Гики лучше остальных, поскольку этот хоккеист был выбран на драфте-2017 «Каролиной», когда у руля «Ураганов» стоял именно Фрэнсис. 23-летний форвард сыграл лишь 36 матчей в прошлом сезоне, но, очевидно, у «Кракен» на него свои планы.

Янни Гурд («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Возможно, это лучший выбор «Сиэтла» на драфте расширения. Гурд — абсолютный универсал внутри первой шестерки нападающих, способный приносить пользу как в атаке, так и в обороне. Опыт двух побед в Кубке Стэнли может оказаться бесценным подспорьем для молодого коллектива. В тройке с Коулманом и Гудроу он был очень хорош (36 очков в 56 матчах), а кроме этого, у него осталось 4 года по действующему контракту.

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Калле Ярнкрок («Нэшвилл Предаторз»)

Ярнкрок стал выбором из-за скромного контракта — «Сиэтл» предпочел не трогать дорогих Дюшейна или Джохансена, которые также были доступны из «Нэшвилла». Зарплата Ярнкрока составляет всего 2 миллиона, и в прошлом сезоне он набрал 28 очков в 49 матчах.

Коул Линд («Ванкувер Кэнакс»)

Линд — достаточно интересный и интригующий выбор. В свои 22 года он играет преимущественно в АХЛ, а за главную команду «Кэнакс» сыграл только 7 матчей. Очевидно, что в основу «Сиэтла» он пока вряд ли попадет.

Джаред Макканн («Торонто Мэйпл Лифс»)

Макканн пробыл в «Торонто» рекордно короткое время: несколько дней назад «кленовые листья» приобрели его через обмен у «Питтсбурга». Болельщики «Торонто» могут пожалеть о потере форварда, который был способен усилить практически любое звено команды, действуя как в центре, так и на фланге. Вкупе с разумной зарплатой это выглядит очень грамотным выбором со стороны Рона Фрэнсиса.

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Тайлер Питлик («Аризона Койотис»)

Питлик — форвард оборонительного плана, специализирующийся на разрушении. 29-летний игрок набрал 11 очков в 33 матчах прошлого сезона. Впрочем, три года назад в составе «Далласа» он играл более значительную роль и набрал приличное количество очков (14+13) в 80 матчах сезона-2017/2018.

Джон Кенневилль («Чикаго Блэкхокс»)

Кого же брать из «Чикаго», как не Кенневилля? По сути, это был выбор для минимизации платежной ведомости. Форвард должен стать неограниченно свободным агентом, и подписывать новый контракт с ним «Сиэтл» вряд ли станет.

Брэндон Танев («Питтсбург Пингвинз»)

Отличная скорость и неплохой контракт (4 года по $ 3,5 млн) — то, что нужно для «рабочей» команды, которой, вероятно, и предстанет «Сиэтл». В 295 матчах за «Питтсбург» он забил 42 гола и отдал 50 передач. Неплохие показатели для хоккеиста, которого когда-то отказались выбирать на драфте новичков.

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Александр Тру («Сан-Хосе Шаркс») и Карсен Тварински («Филадельфия Флайерз»)

Тру играл только в АХЛ, набрав 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Барракуду», Тварински сыграл 7 матчей за «Флайерз» и очков не набрал.

В общем и целом, «Сиэтл» не представил публике каких-то значительных сенсаций. Бомб, вроде выбора Прайса или Тарасенко, не случилось, но Рон Фрэнсис явно не торопится проделать всю работу только за драфт расширения. У «Кракен» осталось больше $ 28 млн свободных денег, и «Сиэтл» может стать важным игроком на рынке свободных агентов, который открывается через неделю.

Ну, а если состав «Кракен» пока кажется невзрачным, то стоит вспомнить, как называли «Вегас», когда Джордж Макфи делал свой выбор на драфте расширения несколько лет назад. «Интересно, “Вегас” знает, что выбирает игроков не для команды АХЛ?», — прикалывались тогда болельщики в социальных сетях. А через год «Голден Найтс» уже играл в финале Кубка Стэнли.

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