«Рейнджерс» интересуются Евгением Кузнецовым. У него 4-летний контракт с «Кэпиталз»

Напомним, контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять.



Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.