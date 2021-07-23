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00:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» подробно рассказал о ситуации с Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг подробно рассказал о ситуации с нападающим Владимиром Тарасенко, который затребовал обмен.

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«Я вижу вариант, при котором он останется в клубе. Многие игроки требовали обмена в истории НХЛ. И никто не хочет делать это достоянием общественности.

Наша задача принять оптимальное решение для «Сент-Луиса». И сделать так, чтобы Влади все устраивало.

Не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что часть информации, которая всплывала в прессе, не соответствует действительности.

Когда агент Тарасенко сообщил мне о желании игрока, то я проинформировал другие клубы, что Владимир готов отказаться от запрета на обмен. Был составлен список клубов, которые ему интересны. Я готов был с этим работать.

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Драфт расширения тоже был вариантом. Влади хотел посмотреть, как после этого может измениться его положение. Я тоже понимал это. Поэтому мы оставили права на него доступными. Но «Сиэтл» выбрал Винса Данна. Так что Влади остается пока игроком «Блюз».

Из-за потолка зарплат сложно осуществить крупную сделку. В НХЛ они происходят все реже. К тому же, мы имеем дело с игроком, который восстановился после серьезной травмы, что, уверен, тоже смущает некоторые клубы. Но я считаю, что Владимир полностью здоров и способен снова забивать по 30 шайб за сезон, — цитирует генменеджера In The Slot.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.

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