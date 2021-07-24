Один россиянин выбран в первом раунде драфта НХЛ-2021

В прошлом сезоне Свечков провёл 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ. В составе юниорской сборной он стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в семи встречах.