Колосов — первый белорусский вратарь в истории, выбранный на драфте НХЛ

В прошедшем сезоне голкипер провёл девять матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе минского «Динамо» и оформил один шат-аут, а также сыграл в белорусской Экстралиге за «Динамо Молодечно».

В белорусском чемпионате вратарь принял участие в 10 играх регулярки и двух матчах плей-офф.

Также голкипер выступал на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Латвии, и провёл четыре матча на групповом этапе.