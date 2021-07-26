Овечкин может подписать новый контракт с «Вашингтоном» на 30 миллионов долларов

Инсайдер сообщает, что зарплата 35-летнего хоккеиста составит 10 миллионов долларов. При том, что у «Кэпиталз» под потолком зарплат свободно всего 9,7 миллиона, а также не подписан контракт с голкипером Ильей Самсоновым.

Напомним, что у Овечкина истек 13-летний контракт на 124 миллиона, который он подписал в 2008 году.