Жесткая конкуренция, или когда 20-летний казахстанец сможет дебютировать за «Колорадо Эвеланш» в НХЛ

20-летний центрфорвард выбран в третьем раунде под 92-м номером, а следующий сезон готовился начать в NCAA за Университет Вермонта. Возможно, что так и получится, поскольку у казахстанца не так много опыта для дебюта в лучшей лиге мира. Год или даже два он будет обкатываться в фарм-системе или студенческом турнире.

В «Колорадо» будет пробиться непросто. Например, 20-летний защитник Боуэн Бирам, который пару лет назад был выбран клубом из Денвера на драфте. Он еще сезон отыграл за «Ванкувер Гигантс», набрав больше 50 очков, а в прошлом розыгрыше чемпионата в НХЛ дебютировал за «Лавин».

По схожему сценарию развернулась карьера еще двух молодых игроков — чеха Мартина Каута (выбран в 2018 году в первом раунде под 16-м номером) и канадца Алекса Ньюхука (выбран в 2019 году в первом раунде под 16-м номером). Оба попали в фарм-клуб или NCAA, а затем пробились в НХЛ.

Три года назад «Колорадо» выбрал финского флангового форварда Сампо Ранта (в третьем раунде под 78-м номером), а до основного состава он дошел только в прошлом сезоне. Дебютировал он не в регулярном чемпионате, а в Кубке Стэнли, приняв участие в двух играх.

Так что шанс есть. Но не менее жесткая конкуренция ждет на позиции центрального нападающего. В завершившемся чемпионате клуб из Денвера привлекал в команду 11 центрфорвардов. Это объясняется тем, что сезон длительный, а некоторые форварды способны сыграть и на краю атаки.