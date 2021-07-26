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26 июля, источник: Vesti.kz

Жесткая конкуренция, или когда 20-летний казахстанец сможет дебютировать за «Колорадо Эвеланш» в НХЛ

Нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею Андрей Буяльский выбран на драфте НХЛ американским клубом «Колорадо Эвеланш», но, скорее всего, не дебютирует в следующем сезоне в новом турнире. О клубе из Денвера — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: IIHF

20-летний центрфорвард выбран в третьем раунде под 92-м номером, а следующий сезон готовился начать в NCAA за Университет Вермонта. Возможно, что так и получится, поскольку у казахстанца не так много опыта для дебюта в лучшей лиге мира. Год или даже два он будет обкатываться в фарм-системе или студенческом турнире.

В «Колорадо» будет пробиться непросто. Например, 20-летний защитник Боуэн Бирам, который пару лет назад был выбран клубом из Денвера на драфте. Он еще сезон отыграл за «Ванкувер Гигантс», набрав больше 50 очков, а в прошлом розыгрыше чемпионата в НХЛ дебютировал за «Лавин».

По схожему сценарию развернулась карьера еще двух молодых игроков — чеха Мартина Каута (выбран в 2018 году в первом раунде под 16-м номером) и канадца Алекса Ньюхука (выбран в 2019 году в первом раунде под 16-м номером). Оба попали в фарм-клуб или NCAA, а затем пробились в НХЛ.

Три года назад «Колорадо» выбрал финского флангового форварда Сампо Ранта (в третьем раунде под 78-м номером), а до основного состава он дошел только в прошлом сезоне. Дебютировал он не в регулярном чемпионате, а в Кубке Стэнли, приняв участие в двух играх.

Так что шанс есть. Но не менее жесткая конкуренция ждет на позиции центрального нападающего. В завершившемся чемпионате клуб из Денвера привлекал в команду 11 центрфорвардов. Это объясняется тем, что сезон длительный, а некоторые форварды способны сыграть и на краю атаки.

Прогноз: Буяльский, если сможет показать себя с лучшей стороны, получит шанс на дебют в НХЛ через пару сезонов. Не самый плохой расклад для 190-сантиметрового казахстанца, который не хотел бы ограничиваться студенческой лигой.

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