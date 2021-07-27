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21:34 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон»

По условиям пятилетнего соглашения он будет зарабатывать $9,5 млн в год.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 27 июля. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение рассчитано на 5 лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год). Предыдущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в январе 2008 года. На тот момент это была рекордная сделка в НХЛ — $124 млн за 13 лет.

Овечкин — спортсмен мирового класса, которого всегда будут считать не только лидером команды, но и вдохновителем следующего поколения игроков. Влияние, которое Овечкин оказал на хоккей в Вашингтоне, простирается далеко за пределы нашей арены. Его выступления на льду вдохновило множество молодых игроков надеть коньки, он предан не только клубу, но и всему хоккейному обществу.
Тед Леонсис
владелец «Вашингтон Кэпиталз»
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Овечкин лидер «Вашингтона» по количеству сыгранных матчей (1197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

«Овечкин — лицо нашей франшизы, он предан клубу и городу. Он воплощает в себе суть нашего клуба, и мы очень рады, что он продолжит карьеру в «Вашингтоне», — сказал генеральный менеджер Брайан Маклеллан.

Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе 35-летнего форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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