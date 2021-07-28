«Побить вечный рекорд Гретцки уже не кажется невозможным». Что пишут в США о новом контракте Овечкина

Новый пятилетний контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» — самая обсуждаемая тема последних нескольких дней не только в России, но и в Северной Америке. Фанаты «Кэпиталз» весь сезон мучились в догадках, останется ли капитан, легенда и главная звезда в истории клуба в столице США. И вчера у них наконец-то отлегло. Что пишут о новой главе в отношениях одного из величайших снайперов в истории лиги с главным клубом в его карьере заокеанские авторы?

Тарик Эль-Башир, The Athletic

Наконец-то Алекс Овечкин подписан, опечатан и доставлен. Продление гарантирует, что Овечкин, которому в сентябре исполнится 36 лет, останется самым высокооплачиваемым игроком «Кэпиталз» и, вероятно, завершит свою игровую карьеру в том же городе, где все началось в 2005 году.

В последние месяцы ходили слухи, что Овечкин может договориться о продлении контракта вместе с Никласом Бэкстремом, чье соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Однако тот факт, что Овечкин выбрал пятилетний контракт, говорит о том, что он нацелен на что-то помимо победы — он хочет дать себе достаточно времени, чтобы попытаться побить рекорд Уэйна Гретцки.

Есть основания полагать, что к концу следующего сезона Овечкин побьет рекорды Марселя Дионна, Бретта Халла, Яромира Ягра и окажется на третьем месте за всю историю, уступая только Горди Хоу и Гретцки.

Чтобы превзойти достижение Величайшего, Овечкину нужно будет забивать в среднем 33 гола в следующих пяти сезонах. Сможет ли он это сделать? Эффект, который окажет на него время, непредсказуем. То же самое можно сказать и про его здоровье. Но на данный момент это не кажется невозможным. Подумайте о том, что прошлый сезон был одним из самых сложных в карьере Овечкина — он провел 10 дней в ковид-протоколе, боролся с травмами спины и паха, но все же сумел забить 24 гола в 45 играх, что позволило бы ему набрать 43 гола при нормальном календаре из 82 матчей.

Саманта Пели, The Washington Post

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Овечкин провел переговоры о новой сделке без агента, напрямую поговорив с владельцем команды Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. «Кэпиталз» оставили Овечкина незащищенным на драфте расширения «Сиэтла» на прошлой неделе, а это означало, что они могут защитить другого нападающего. «Кракен», которые решили выбрать вратаря Витека Ванечека, могли бы взять Овечкина, но в любом случае проиграли бы битву за него «Кэпиталз» на рынке свободных агентов, который открывается в среду.

«Вашингтон» использовал аналогичный метод для повторного подписания Ти-Джея Оши в 2017 году, когда он оставил его незащищенным на драфте расширения «Вегаса», но продлил его через несколько дней после того, как он не был выбран.

Даже постарев, Овечкин остается одним из самых динамичных игроков НХЛ. Его способность забивать голы, особенно фирменный бросок в касание в большинстве, остается основой его игры. А физическое превосходство, с которым он играет, не угасает с момента его дебюта в 2005-м. Год за годом, и он наконец привел «Кэпиталз» к их первому титулу — Кубку Стэнли.

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Питер Бараччини, The Hockey Writers

В последние несколько сезонов все вокруг обсуждают, сможет ли Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру, забив 894 гола. Алекс не становится моложе, но его способность забивать голы не показывает никаких признаков старения, поскольку он по-прежнему представляет собой смертельную угрозу в атаке. Сейчас он отстает от Гретцки на 164 шайбы, и, по словам Майка Келли из NHL Network, если он все еще сможет забивать в среднем 33 гола в течение следующих пяти сезонов, то сможет побить «вечный рекорд» и остаться на вершине списка лучших снайперов в истории НХЛ на долгие годы.