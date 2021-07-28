«Побить вечный рекорд Гретцки уже не кажется невозможным». Что пишут в США о новом контракте Овечкина
Ведущие журналисты НХЛ — о новом пятилетнем договоре Александра Овечкина с «Вашингтоном».
Ведущие журналисты НХЛ — о новом пятилетнем договоре Александра Овечкина с «Вашингтоном».
Новый пятилетний контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» — самая обсуждаемая тема последних нескольких дней не только в России, но и в Северной Америке. Фанаты «Кэпиталз» весь сезон мучились в догадках, останется ли капитан, легенда и главная звезда в истории клуба в столице США. И вчера у них
В последние месяцы ходили слухи, что Овечкин может договориться о продлении контракта вместе с Никласом Бэкстремом, чье соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Однако тот факт, что Овечкин выбрал пятилетний контракт, говорит о том, что он нацелен на
Есть основания полагать, что к концу следующего сезона Овечкин побьет рекорды Марселя Дионна, Бретта Халла, Яромира Ягра и окажется на третьем месте за всю историю, уступая только Горди Хоу и Гретцки.
Чтобы превзойти достижение Величайшего, Овечкину нужно будет забивать в среднем 33 гола в следующих пяти сезонах. Сможет ли он это сделать? Эффект, который окажет на него время, непредсказуем. То же самое можно сказать и про его здоровье. Но на данный момент это не кажется невозможным. Подумайте о том, что прошлый сезон был одним из самых сложных в карьере Овечкина — он провел 10 дней в
Овечкин провел переговоры о новой сделке без агента, напрямую поговорив с владельцем команды Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. «Кэпиталз» оставили Овечкина незащищенным на драфте расширения «Сиэтла» на прошлой неделе, а это означало, что они могут защитить другого нападающего. «Кракен», которые решили выбрать вратаря Витека Ванечека, могли бы взять Овечкина, но в любом случае проиграли бы битву за него «Кэпиталз» на рынке свободных агентов, который открывается в среду.
«Вашингтон» использовал аналогичный метод для повторного подписания
Ти-ДжеяОши в 2017 году, когда он оставил его незащищенным на драфте расширения «Вегаса», но продлил его через несколько дней после того, как он не был выбран.
Даже постарев, Овечкин остается одним из самых динамичных игроков НХЛ. Его способность забивать голы, особенно фирменный бросок в касание в большинстве, остается основой его игры. А физическое превосходство, с которым он играет, не угасает с момента его дебюта в 2005-м. Год за годом, и он наконец привел «Кэпиталз» к их первому титулу — Кубку Стэнли.
В последние несколько сезонов все вокруг обсуждают, сможет ли Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру, забив 894 гола. Алекс не становится моложе, но его способность забивать голы не показывает никаких признаков старения, поскольку он
То, что он делает это с одной командой, впечатляет. Но темп, которого он придерживается на протяжении всей своей карьеры, впечатляет еще больше. Он действительно лучший бомбардир в этой игре, и мы продолжим наблюдать за тем, как он творит историю, в течение следующих пяти лет.