Мамин договорился о контракте с «Флоридой»
Российский нападающий Максим Мамин договорился о контракте с «Флоридой», сообщает в своем Twitter агент Дэн Мильштейн. Соглашение рассчитано на один год.
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Российский нападающий Максим Мамин договорился о контракте с «Флоридой», сообщает в своем Twitter агент Дэн Мильштейн. Соглашение рассчитано на один год.
26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.
Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.
В прошедшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.