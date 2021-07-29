Обмены россиян и вратарская чехарда. В НХЛ открылось трансферное окно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Защитник Никита Задоров стал игроком «Калгари», нападающий Евгений Дадонов перешел в «Вегас», а форвард Максим Мамин решил вернуться из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во «Флориду». Вечером в среду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылось трансферное окно.

Несмотря на то, что рынок свободных агентов открылся только 28 июля, за последнюю неделю в НХЛ произошло несколько громких обменов и продлений контрактов. Так, российский нападающий Павел Бучневич подписал четырехлетнее соглашение с «Сент-Луисом», куда его обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс», а два капитана — Александр Овечкин («Вашингтон») и Габриэль Ландескуг («Колорадо») — продлили свои контракты на пять и восемь лет соответственно. «Вегас» неожиданно для всех обменял в «Чикаго» голкипера Марка-Андре Флёри, который по итогам прошедшего сезона получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Для российских болельщиков открытие трансферного окна в НХЛ началось с обмена Никиты Задорова из «Чикаго» в «Калгари».

В прошедшем сезоне защитник провел в регулярном чемпионате 55 игр и набрал 8 (1 гол + 7 передач) очков. «Чикаго» в результате обмена получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года.

Еще одной новостью стало подписание «Флоридой» контракта с нападающим Максимом Маминым. В 2016 году он был задрафтован клубом под общим 175-м номером, а 2017-м провел за «Флориду» 33 игры и набрал 4 очка (3+1). Он вернулся в московский ЦСКА в 2018 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина, забив победный гол в ворота омского «Авангарда» в заключительном матче финальной серии, после чего провел в составе армейцев еще два сезона.

«Вегас» продолжил совершать неожиданные обмены. В результате одной из таких сделок состав полуфиналиста Кубка Стэнли сезона-2020/21 пополнил российский нападающий Евгений Дадонов, который в прошедшем сезоне сыграл 55 матчей, забросил 13 шайб и отдал 7 голевых передач за «Оттаву». Клуб из столицы Канады получил защитника Ника Холдена и право выбора в третьем раунде драфта 2022 года. Контракт Дадонова с зарплатой $5 млн в год истечет по окончании сезона-2022/23.

Подтвердились слухи о возвращении в НХЛ лучшего снайпера КХЛ в прошедшем сезоне (38 голов) чешского нападающего Дмитрия Яшкина: форвард, выступавший за московское «Динамо», подписал соглашение с «Аризоной» сроком на один год. Также «Аризона» заключила трехлетний контракт новичка с британским нападающим Лиамом Кирком, который на чемпионате мира 2021 года в Риге разделил звание лучшего снайпера с канадцем Эндрю Манджапане. А «Миннесота» объявила о подписании контракта на два сезона ($2,25 млн в год) с защитником Дмитрием Куликовым, который по ходу прошлого сезона был обменян из «Нью-Джерси» в «Эдмонтон».

Переходы вратарей

После пяти сезонов в «Торонто» клуб покинул датский вратарь Фредерик Андерсен. На правах свободного агента он перешел в «Каролину», с которой подписал контракт на два года ($4,5 млн в год). На смену ему из «Каролины» пришел чех Петр Мразек, «Торонто» заключил с ним трехлетнее соглашение ($3,8 млн в год).

Помимо Андерсена канадский клуб покинул также вратарь Давид Риттих. Он продолжит карьеру в «Нэшвилле», с которым подписал однолетний контакт на сумму $1,25 млн. А «Каролина» подписала голкипера «Аризоны» Антти Раанту. Финн проведет в клубе год и заработает $2 млн.

Сменил клубную прописку и обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» Брэйден Холтби. Накануне «Ванкувер», в котором он провел прошедший сезон, выкупил его контракт. С открытием трансферного окна Холтби стал игроком «Далласа» и, вероятнее всего, будет делить игровое время с россиянином Антоном Худобиным.

«Сиэтл», которому предстоит провести свой первый сезон в НХЛ, на драфте расширения не стал собирать звезд, хотя в списке доступных вратарей были и Бен Бишоп из «Далласа», и Кэри Прайс из «Монреаля», и тот же Холтби. Вместо этого клуб выбрал Витека Ванечека из «Вашингтона», но только для того, чтобы обменять его обратно в столичный клуб на выбор на драфте НХЛ 2023 года.

Вместо Ванечека «Сиэтл» подписал контракт, рассчитанный на шесть лет ($5,9 млн в год), с Филиппом Грубауэром из «Колорадо», сменщиком которого будет Крис Дриггер. «Колорадо» же в поисках нового первого номера совершил обмен с «Аризоной» и получил Дарси Кемпера, который был основным вратарем сборной Канады на победном для нее чемпионате мира в Риге. В обратном же направлении отправился защитник Коннор Тимминс, также «Аризона» получила право выбора в первом раунде драфта НХЛ 2022 года и условный третий раунд на драфте 2024-го.

Ожидаемо подписал вратаря «Бостон» — у Туукки Раска все еще нет контракта на следующий сезон, зато есть травма, восстановление от которой займет больше времени, чем осталось до начала сезона-2021/22. Линус Улльмарк, который до этого играл в «Баффало», подписал с «Бостоном» контракт на четыре года ($5 млн в год).

«Тампа» сохранила Пойнта

В прошедшем сезоне «Тампа» завоевала второй подряд Кубок Стэнли, превысив в плей-офф потолок зарплат на $17,34 млн. Для того, чтобы вписаться в него в предстоящем регулярном чемпионате, руководству клуба необходимо активно проявлять себя на трансферном рынке. Чуть раньше, чем открылось окно, «Тампа» совершила обмен с «Чикаго», в результате которого нападающий Тайлер Джонсон покинул стан чемпионов, а они забрали контракт завершившего карьеру канадского защитника Брента Сибрука.

Также «Тампа» лишилась защитника Дэвида Савара, который перешел в «Монреаль». Контракт с игроком линии обороны рассчитан на четыре года. Клуб покинул и форвард Блейк Коулман, который подписал шестилетний контракт с «Калгари».

Не обошлось и без новичков в составе чемпиона. «Тампа» подписала однолетний контракт на $900 тыс. с 36-летним голкипером Брайаном Эллиоттом, который в прошлом сезоне играл за «Филадельфию». Кроме того, в «Тампу» после одного сезона в «Торонто» вернулся защитник Зак Богосян, который в составе команды из Флориды выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2019/20. Соглашение с ним рассчитано на три года, он будет зарабатывать $850 тыс. в год.

Но главной новостью стало то, что клубу удалось договориться о новом соглашении с нападающим Брэйденом Пойнтом. Текущий контракт игрока с клубом действует до окончания следующего сезона, по нему он получает $6,75 млн в год. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2022/23 и рассчитано на восемь лет, зарплата форварда составит $9,5 млн в год.

Столько же получают российские хоккеисты команды нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Это самые высокооплачиваемые игроки «Тампы».

Громкие имена и российские интриги

Читайте также Генеральный менеджер «Сент-Луиса» подробно рассказал о ситуации с Тарасенко

«Анахайму» удалось сохранить одного из своих ключевых игроков, подписав новый контракт на один сезон с двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли Райаном Гецлафом. Гецлаф является лидером «Анахайма» по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703), он занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое — по голам (279). Также Гецлаф — рекордсмен клуба по количеству заброшенных шайб (37), голевых передач (83) и набранных очков (120) в играх плей-офф.

«Эдмонтон» подписал нападающего Зака Хаймана на семь лет и будет платить форварду $5,5 млн в год. «Торонто», в составе которого форвард играл с 2016 года, не решился потратить такие деньги. Таким образом, Хайман стал третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков «Эдмонтона». Контракт на тот же срок подписал защитник Дуги Хэмилтон, который перешел из «Каролины» в «Нью-Джерси», но получать он будет гораздо больше — $9 млн в год.

Принял квалификационное предложение «Коламбуса» финский нападающий Патрик Лайне. Клуб дал ему еще один шанс, подписав контракт на один год с заработной платой $7,5 млн. «Чикаго» тоже решил не экономить и заключил соглашение с защитником Сетом Джонсом, которого недавно выменял как раз из «Коламбуса», сроком на восемь лет ($9,5 млн в год).

«Бостон» в первый день укрепил линию обороны, подписав двухлетние контракты с Эриком Хаулой ($2,375 млн в год) и Томашем Носеком ($1,75 млн в год) и трехлетний с Дереком Форбортом ($3 млн в год). Также на два года контракт с «Бостоном» заключил нападающий Ник Фолиньо ($3,8 млн в год).

Защитник Александер Эдлер, который 16 лет играл в «Ванкувере», переехал из Канады в Калифорнию и будет играть за «Лос-Анджелес», с которым подписал однолетний контракт ($3,5 млн). «Флориду» покинул защитник Кит Яндл, который перешел в «Филадельфию», заключив с клубом соглашение на один год ($900 тыс.). Уже в составе новой команды он может побить рекорд лиги по количеству матчей, проведенных в НХЛ подряд — в настоящее время он с 922 матчами идет на второй строчке, уступая только Дугу Джарвису (964 матча в 1975—1987 годах).