Финалист двух последних Кубков Стэнли Кори Перри перешел в «Тампу»

Перри 36 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за «Монреаль». Ранее канадец играл за клубы НХЛ «Анахайм» и «Даллас». Перри в последние два сезона дважды дошел до финала Кубка Стэнли — с «Далласом» (2020) и «Монреалем» (2021), оба раза чемпионом становилась «Тампа». Перри — обладатель Кубка Стэнли (2007) с «Анахаймом», в 2011 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.