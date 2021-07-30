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00:29 (мск), источник: ТАСС

Финалист двух последних Кубков Стэнли Кори Перри перешел в «Тампу»

Контракт с нападающим заключен на два года.

Монреаль
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 29 июля. Канадский хоккеист Кори Перри перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с нападающим заключен на два года.

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Перри 36 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за «Монреаль». Ранее канадец играл за клубы НХЛ «Анахайм» и «Даллас». Перри в последние два сезона дважды дошел до финала Кубка Стэнли — с «Далласом» (2020) и «Монреалем» (2021), оба раза чемпионом становилась «Тампа». Перри — обладатель Кубка Стэнли (2007) с «Анахаймом», в 2011 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В составе сборной Канады Перри дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014).

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