Финалист двух последних Кубков Стэнли Кори Перри перешел в «Тампу»
Контракт с нападающим заключен на два года.
Монреаль
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Контракт с нападающим заключен на два года.
ТАСС, 29 июля. Канадский хоккеист Кори Перри перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает
Контракт с нападающим заключен на два года.
Перри 36 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за «Монреаль». Ранее канадец играл за клубы НХЛ «Анахайм» и «Даллас». Перри в последние два сезона дважды дошел до финала Кубка Стэнли — с «Далласом» (2020) и «Монреалем» (2021), оба раза чемпионом становилась «Тампа». Перри — обладатель Кубка Стэнли (2007) с «Анахаймом», в 2011 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
В составе сборной Канады Перри дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014).