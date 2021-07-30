Владелец «Вашингтона» прокомментировал заключение нового контракта с Овечкиным

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«В тот момент, когда мы выбирали его на драфте-2004, я обнял его по пути на сцену. До сих пор помню, как громко и сильно билось его сердце. За эти годы мы все убедились, что оно у него в самом деле большое.

Скауты показали мне нарезку его хайлайтов на маленьком экране ноутбука, и я сказал, да, он выглядит хорошо. Знал ли я тогда, что он изменит всю историю «Вашингтона»? Нет, конечно. Хотя втайне надеялся.

Нашим лидером тогда был Оли (вратарь Олаф Кольциг. — Прим. «Чемпионата»). И я помню, после первой тренировки Овечкина спросил его о впечатлениях. Оли ответил: «Это лучший нападающий, против которого я играл в жизни». Я говорю: «Ну, камон! Это всего одна тренировка!» А Оли: «Я отвечаю. Его бросок — это что-то фантастическое».