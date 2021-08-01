Жена Э. Кейна рассказала, что он делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование

НХЛ начала расследование этого дела, сообщает Yahoo.Sport.



Жена хоккеиста опубликовала в «Инстаграме» несколько постов о своём муже. «Как НХЛ позволяет навязчивому игроману всё ещё играть, когда он явно бросает матчи, чтобы выиграть деньги? Хм, может быть, кому-то нужно заняться этим.



Может, кто-нибудь спросит комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, как он позволяет игроку делать ставки на свои матчи? Делать ставки и выигрывать у букмекеров в его собственных играх?» — написала супруга хоккеиста в «Инстаграме».

«Сегодня вечером Лиге стало известно о посте в социальных сетях, в котором утверждается, что игрок “Сан-Хосе Шаркс” Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Честность нашей игры имеет первостепенное значение, и Лига очень серьёзно относится к этим утверждениям.



Мы намерены провести полное расследование и на данный момент не будем давать никаких дальнейших комментариев», — ответила на обвинения пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

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