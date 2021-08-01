Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 30 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 31 июля
10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Э. Кейна рассказала, что он делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование

Жена нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна Анна Кейн рассказала, что её муж делает ставки на свои игры.

Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

НХЛ начала расследование этого дела, сообщает Yahoo.Sport.

Жена хоккеиста опубликовала в «Инстаграме» несколько постов о своём муже. «Как НХЛ позволяет навязчивому игроману всё ещё играть, когда он явно бросает матчи, чтобы выиграть деньги? Хм, может быть, кому-то нужно заняться этим.

Может, кто-нибудь спросит комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, как он позволяет игроку делать ставки на свои матчи? Делать ставки и выигрывать у букмекеров в его собственных играх?» — написала супруга хоккеиста в «Инстаграме».

«Сегодня вечером Лиге стало известно о посте в социальных сетях, в котором утверждается, что игрок “Сан-Хосе Шаркс” Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Честность нашей игры имеет первостепенное значение, и Лига очень серьёзно относится к этим утверждениям.

Мы намерены провести полное расследование и на данный момент не будем давать никаких дальнейших комментариев», — ответила на обвинения пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Анна Кейн утверждала, что Эвандер плохо обращался с ней и его годовалой дочерью. Отмечается, что женщина ждёт ещё одного ребёнка от хоккеиста.

Ранее сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве, так как у него были долги на сумму более $ 26 млн в соответствии с главой 7 о банкротстве в калифорнийском суде.

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клишиной не зачли ни одного прыжка. Стоило вообще ехать в Токио?
Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады
Российские рапиристы победили США и вышли в финал Олимпиады
Протестовавшего боксера увели с ринга. Он отказался извиняться
Сборная США побила мировой рекорд в эстафете. России – четвертая
Хатаев уступил в спорном полуфинале, но принес России бронзу
Сборная России по волейболу всухую обыграла Тунис
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь