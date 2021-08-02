«Сан-Хосе» выступил с заявлением о ситуации с Э. Кейном. Его подозревают в ставках

«Шаркс» связались с НХЛ по поводу серьёзных обвинений, выдвинутых в адрес Эвандера Кейна.



Мы поддерживаем намерение провести полное и прозрачное расследование этой ситуации с целью поддержать целостность нашего вида спорта и ценности нашего клуба", — цитирует заявление «Сан-Хосе» официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее жена хоккеиста сообщила о том, что Кейн делает ставки на свои матчи.