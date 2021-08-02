Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
30Соболев забивал и не праздновал: кадры первой победы «Спартака»
17«Локо» переиграл ЦСКА
20:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин заявил, что обмен в «Коламбус» стал для него шоком

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Forbes рассказал об обмене из «Чикаго» в «Коламбус» летом 2016 года.

Коламбус
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

— Это был шок. Было тяжело. Я находился на пути в аэропорт, ехал один на Алтай с палаткой — хотел сделать эксперимент и пожить в лесу несколько дней. Мне позвонила Алиса [Алиса Знарок — супруга Артемия] и сказала, что нас обменяли. Я был в шоке — хорошо выступал, всем нравилось, а тут гром среди ясного дня.

Читайте также
Панарин прокатился на мопеде «Карпаты» по сельской местности: видео

На тот момент это была непонятка: куда бежать, что делать? Кейна в партнерах не будет, я не боюсь, но, блин, вдруг не пойдет, вдруг чего? Я приехал в аэропорт, подумал: «Ну поеду, погрущу один в лесу». Сдал багаж, прошел все, начал ждать самолет. Сел за барную стойку, подумал: «А что я переживаю? Возьму-ка граммов 50 водочки выпью, не буду переживать». Только я глотнул — подумал: а куда мне ехать? На хрена мне куда-то лететь? Сегодня же пятница, а я в Питере!

Побежал, снял багаж, позвонил друзьям, встретился с ними. Но утром, когда я проснулся, эта мысль никуда не делась. Оказалось, что все это было правдой, я начал снова переживать, но уже не так сильно.

Появилась охренительная возможность проявить себя как игрока, как личность. Сложно было перебить чужую историю, когда такая звезда в команде, как Кейн, — а амбиции у меня уже были крупные. «Коламбус» мне дал такую возможность — было тяжело, но я вспоминаю это время с романтикой, горжусь собой, Алисой, мы достойно прошли этот момент и оказались там, где хотели оказаться.

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
CAS отклонил запрос Тимановской на допуск к Играм в Токио
«Один до ста»: «Спартак» представил проморолик нынешнего сезона
Российские хоккеисты разгромили финнов на Кубке Глинки/Гретцки
Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Олимпийских игр
«Он меня очень подвел»: российские борцы стартовали на Олимпиаде
Первый трансгендер в истории Олимпиад обратилась к МОК
Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь