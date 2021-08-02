Панарин заявил, что обмен в «Коламбус» стал для него шоком

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— Это был шок. Было тяжело. Я находился на пути в аэропорт, ехал один на Алтай с палаткой — хотел сделать эксперимент и пожить в лесу несколько дней. Мне позвонила Алиса [Алиса Знарок — супруга Артемия] и сказала, что нас обменяли. Я был в шоке — хорошо выступал, всем нравилось, а тут гром среди ясного дня.

На тот момент это была непонятка: куда бежать, что делать? Кейна в партнерах не будет, я не боюсь, но, блин, вдруг не пойдет, вдруг чего? Я приехал в аэропорт, подумал: «Ну поеду, погрущу один в лесу». Сдал багаж, прошел все, начал ждать самолет. Сел за барную стойку, подумал: «А что я переживаю? Возьму-ка граммов 50 водочки выпью, не буду переживать». Только я глотнул — подумал: а куда мне ехать? На хрена мне куда-то лететь? Сегодня же пятница, а я в Питере!

Побежал, снял багаж, позвонил друзьям, встретился с ними. Но утром, когда я проснулся, эта мысль никуда не делась. Оказалось, что все это было правдой, я начал снова переживать, но уже не так сильно.