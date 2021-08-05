Шарангович продлил контракт с «Нью-Джерси» на два года

Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. Теперь 23-летний белорус будет получать по новому контракту 2 миллиона долларов в год.

Для Шаранговича минувший сезон стал дебютным в НХЛ. В 54 матчах он набрал 30 (16+14) очков при показателе полезности «-4». Белорус финишировал десятым в голосовании по определению лучшего новичка сезона.