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9 августа, источник: Спорт-Экспресс

Шестеркин заключил рекордный для вратарей контракт в истории НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на четыре года.

Рейнджерс
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За это время россиянин заработает 22,666 миллиона долларов. Кэпхит по новому контракту — 5,65 млн.

Это самый большой контракт в новейшей истории для молодого вратаря, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка. Отметим, что Шестеркин побил рекорд Картера Харта из «Филадельфии», который подписал свой контракт также 9 августа, но на несколько часов раньше.

Напомним, что в этот же день заключил новое соглашение еще один молодой вратарь — Илья Самсонов с «Вашингтоном».

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