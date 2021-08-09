Шестеркин заключил рекордный для вратарей контракт в истории НХЛ

Это самый большой контракт в новейшей истории для молодого вратаря, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка. Отметим, что Шестеркин побил рекорд Картера Харта из «Филадельфии», который подписал свой контракт также 9 августа, но на несколько часов раньше.