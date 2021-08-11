Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито

Трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), участник Суперсерии 1972 года вратарь Тони Эспозито умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает НХЛ.

Причиной смерти Эспозито стал рак поджелудочной железы.

На протяжении карьеры Эспозито выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль» и «Чикаго», в составе которого играл с 1969 по 1984 год. Голкипер стал обладателем «Везина Трофи» в 1970, 1972 и 1974 годах. Также он завоевал приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи») в 1970 году и является рекордсменом «Чикаго» по количеству игр без пропущенных шайб (74) и победам (418).

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В составе «Чикаго» Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил «Монреалю». Вместе с канадской командой Эспозито стал обладателем трофея в 1969 году. 20 ноября 1988 года «Чикаго» вывел из обращения 35-й номер, под которым играл вратарь. В том же году Эспозито был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. В НХЛ голкипер провел 886 матчей.

С 1988 по 1989 год Эспозито был генеральным менеджером «Питтсбурга». С 1992 по 1999 год он работал скаутом «Тампы». Вратарь занял 79-е место в списке 100 лучших игроков в истории лиги, который был составлен в 1998 году. Эспозито защищал ворота сборной Канады во втором (4:1), третьем (4:4), пятом (4:5) и седьмом (4:3) матчах Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

Тони Эспозито является братом нападающего Фила Эспозито, который забросил 717 шайб в НХЛ и занимает седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Фил Эспозито является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона» (1970, 1972), дважды он выигрывал приз лучшему игроку сезона НХЛ (1969, 1974). Форвард выступал за «Чикаго», «Бостон» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Фил Эспозито является участником Суперсерии 1976 года и обладателем Кубка Канады 1976 года.