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19:25 (мск), источник: Sport24

«Флорида» объявила о трансфере 42-летнего Торнтона

Нападающий Джо Торнтон покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и перебрался во «Флориду Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торонто
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Источник: AP 2021
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Контракт с 42-летним хоккеистом подписан на один год.

В активе Торнтона 1680 матчей на протяжении карьеры. Он идет на втором месте по количеству проведенных игр среди любого активного игрока НХЛ и является шестым по количеству сыгранных игр за все время.

За свою карьеру он набрал 1529 очков и является лидером среди всех действующих игроков Национальной хоккейной лиги.

На протяжении карьеры Джо Торнтон выступал за «Бостон Брюинз», швейцарский «Давос» и «Сан-Хосе Шаркс».

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