«Флорида» объявила о трансфере 42-летнего Торнтона
Нападающий Джо Торнтон покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и перебрался во «Флориду Пантерз». Об этом сообщает
Торонто
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Нападающий Джо Торнтон покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и перебрался во «Флориду Пантерз». Об этом сообщает
Контракт с 42-летним хоккеистом подписан на один год.
В активе Торнтона 1680 матчей на протяжении карьеры. Он идет на втором месте по количеству проведенных игр среди любого активного игрока НХЛ и является шестым по количеству сыгранных игр за все время.
За свою карьеру он набрал 1529 очков и является лидером среди всех действующих игроков Национальной хоккейной лиги.
На протяжении карьеры Джо Торнтон выступал за «Бостон Брюинз», швейцарский «Давос» и «Сан-Хосе Шаркс».