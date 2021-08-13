«Флорида» объявила о трансфере 42-летнего Торнтона

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Контракт с 42-летним хоккеистом подписан на один год.

В активе Торнтона 1680 матчей на протяжении карьеры. Он идет на втором месте по количеству проведенных игр среди любого активного игрока НХЛ и является шестым по количеству сыгранных игр за все время.

За свою карьеру он набрал 1529 очков и является лидером среди всех действующих игроков Национальной хоккейной лиги.