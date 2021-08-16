Кузьмин, выбранный на драфте НХЛ-2021 «Виннипегом», подписал с клубом контракт новичка

Как сообщает в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн, 18-летний игрок и клуб заключили сделку сроком на 3 года.

Кузьмин был выбран клубом на драфте НХЛ 2021 года в третьем раунде под общим 82-м номером.

В прошедшем сезоне защитник выступал в чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно». В 46 матчах регулярного чемпионата он сумел набрать 11 (3+8) результативных баллов при показателе полезности «-2». Также он провёл 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 4 (3+1) очка при общей полезности «0».