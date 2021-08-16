Кузьмин, выбранный на драфте НХЛ-2021 «Виннипегом», подписал с клубом контракт новичка
Защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с «Виннипег Джетс».
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с «Виннипег Джетс».
Как сообщает в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн, 18-летний игрок и клуб заключили сделку сроком на 3 года.
В прошедшем сезоне защитник выступал в чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно». В 46 матчах регулярного чемпионата он сумел набрать 11 (3+8) результативных баллов при показателе полезности «-2». Также он провёл 6 матчей в
Кузьмин принял участие в юниорском чемпионате мира — 2021, проведя в составе сборной Беларуси 5 матчей, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи при полезности «+3».