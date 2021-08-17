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10:58 (мск), источник: Sport24

Панарин — крутая версия Овечкина или русский Макдэвид? Он прокачал «Рейнджерс» и стал лучшим россиянином в НХЛ

В следующем сезоне он будет бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Совсем недавно The Athletic выкатил ежегодную подборку 10 лучших контрактов в НХЛ. Дом Лущишин с помощью математической модели, учитывающей целое множество статистических параметров (голы, первые и вторые голевые передачи, броски, заблокированные броски, выигранные вбрасывания, corsi и тд) избавился от субъективности и подготовил «объективный» топ хоккеистов с наилучшими контрактами. Первое место вполне предсказуемо занял капитан, лидер и идейный вдохновитель «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Но что если избавиться от той самой объективности и задуматься: кто из русских хоккеистов мог бы посоревноваться за звание лучшего хоккеиста мира с канадским вундеркиндом? Александр Овечкин? Евгений Малкин? Никита Кучеров? Нет, нет, и еще раз нет: первый — слишком узкоспециализированный форвард, для второго прошедший сезон сложился ужасным образом, а третий и вовсе его пропустил. А вот Артемий Панарин стал бы идеальным кандидатом на роль конкурента Макди: даже несмотря на то, что Хлебушек пропустил 14 матчей своей команды в прошедшем сезоне, он вполне подходит на роль одного из лучших хоккеистов планеты.

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

Панарин планомерно прогрессировал

Артемий оказался в НХЛ 6 лет назад и считался крайне зависимым игроком: русский форвард играл в связке с Патриком Кейном, и именно этим фактом объяснялись все его достижения и заслуги. Однако в отличие от Макдэвида, который сразу после дебюта в главной лиге Америки принялся разрывать ее на куски, Панарину после перехода в «Коламбус» пришлось пройти немало испытаний и впервые в карьере стать настоящим вожаком и полноценным лидером клуба. Разве кто-то сейчас скажет, что во времена выступления Артемия за «Чикаго» всю игру делал один лишь Кейн? Разумеется, нет, поскольку Хлебушек доказал, что он является самодостаточной ударной силой, которой по силам решать исходы матчей в одиночку.

Панарин — один из лучших бомбардиров НХЛ

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В сезоне-2019/20 Артемий занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ и набрал 95 очков в 69 матчах, уступив лишь Пастрняку, Драйзайтлю и Макдэвиду. А прошедший сезон в этом плане ему удался куда меньше: Панарин не вошел даже в топ-10 НХЛ. Уроженец Коркино расположился на весьма скромной для своего уровня 15-й строчке и набрал 58 очков в 42 матчах. Однако стоит внести важное уточнение: все хоккеисты, попавшие в топ-20 лучших бомбардиров сезона, провели в среднем на 10 матчей больше, чем Хлебушек (кроме Маккиннона — он сыграл 48 встреч). Поэтому для более объективного представления уровня нашего соотечественника воспользуемся другим показателем.

По показателю «очко за игру» Артемий уступает только Макдэвиду и Драйзайтлю

В отличие от количества набранных очков, которое напрямую зависит от числа проведенных матчей, показатель «очко за игру» более полно отражает уровень Панарина. С результатом в 1,38 очка за матч Артемий расположился на 3 месте в лиге, пропустив вперед себя лишь звездную парочку из «Эдмонтона».

При этом особенно удивительно было наблюдать за тем, как Хлебушек после трехнедельного перерыва, вызванного скандальными высказываниями Андрея Назарова, вернулся на лед и без раскачки продолжил доминировать в НХЛ. После возвращения Панарин провел 4 шикарных встречи кряду, набрав в них 7 (3+4) результативных баллов. И не лишним будет сказать, что в отсутствие обладателя Кубка Гагарина «Рейнджерс» проиграли 3 матча подряд с общим счетом 3:13, но как только главная звезда клуба вышла на лед, «синерубашечники» одержали разгромную победу над системным «Бостоном» (4:0). Это ли не главное доказательство того, что Артемий делает всех вокруг себя лучше?

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Панарин — усовершенствованная версия Овечкина и один из самых зрелищных игроков лиги

Разумеется, Панарин и Овечкин — абсолютно разные игроки. Но, несмотря на их различия, в одном случае сравнение игры двух русских форвардов вполне допустимо и обосновано. Речь об игре в большинстве. При реализации численного преимущества из-за правого хвата оба нападающих располагаются в левом круге вбрасывания. И если в случае с капитаном «Вашингтона» все вполне предсказуемо (в 99% случаев он будет наносить бросок сам), то с Панариным все не так-то просто. Лидер «синерубашечников» гораздо более тонкий игрок, чем его противник по политическим предпочтениям. Все в НХЛ прекрасно понимают, что от Артемия можно ждать как пушечного щелчка или хлесткого кистевого, так и изящной подкидки через 3 клюшки точно в крюк партнеру, которому останется лишь поразить пустые ворота.

При этом Хлебушек поражает не только своей эффективностью, но и эффектностью. Он по праву является одним из самых зрелищных хоккеистов НХЛ, даря болельщикам настоящее наслаждение практически в каждом матче. Легкость, с которой Артемий выполняет сложнейшие технические элементы, которые неподвластны большинству игроков, заставляют постоянно ставить его в канадским инопланетянином, о котором мы говорили в самом начале этого текста. И, кажется, главная часть их соперничества еще впереди.

Максим Самарцев

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