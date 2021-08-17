Панарин — крутая версия Овечкина или русский Макдэвид? Он прокачал «Рейнджерс» и стал лучшим россиянином в НХЛ
В следующем сезоне он будет бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ.
В следующем сезоне он будет бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ.
Совсем недавно The Athletic выкатил ежегодную подборку 10 лучших контрактов в НХЛ. Дом Лущишин с помощью математической модели, учитывающей целое множество статистических параметров (голы, первые и вторые голевые передачи, броски, заблокированные броски, выигранные вбрасывания, corsi и тд) избавился от субъективности и подготовил «объективный» топ хоккеистов с наилучшими контрактами. Первое место вполне предсказуемо занял капитан, лидер и идейный вдохновитель «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Но что если избавиться от той самой объективности и задуматься: кто из русских хоккеистов мог бы посоревноваться за звание лучшего хоккеиста мира с канадским вундеркиндом? Александр Овечкин? Евгений Малкин? Никита Кучеров? Нет, нет, и еще раз нет: первый — слишком узкоспециализированный форвард, для второго прошедший сезон сложился ужасным образом, а третий и вовсе его пропустил. А вот Артемий Панарин стал бы идеальным кандидатом на роль конкурента Макди: даже несмотря на то, что Хлебушек пропустил 14 матчей своей команды в прошедшем сезоне, он вполне подходит на роль одного из лучших хоккеистов планеты.
Артемий оказался в НХЛ 6 лет назад и считался крайне зависимым игроком: русский форвард играл в связке с Патриком Кейном, и именно этим фактом объяснялись все его достижения и заслуги. Однако в отличие от Макдэвида, который сразу после дебюта в главной лиге Америки принялся разрывать ее на куски, Панарину после перехода в «Коламбус» пришлось пройти немало испытаний и впервые в карьере стать настоящим вожаком и полноценным лидером клуба. Разве
В сезоне-2019/20 Артемий занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ и набрал 95 очков в 69 матчах, уступив лишь Пастрняку, Драйзайтлю и Макдэвиду. А прошедший сезон в этом плане ему удался куда меньше: Панарин не вошел даже в топ-10 НХЛ. Уроженец Коркино расположился на весьма скромной для своего уровня 15-й строчке и набрал 58 очков в 42 матчах. Однако стоит внести важное уточнение: все хоккеисты, попавшие в топ-20 лучших бомбардиров сезона, провели в среднем на 10 матчей больше, чем Хлебушек (кроме Маккиннона — он сыграл 48 встреч). Поэтому для более объективного представления уровня нашего соотечественника воспользуемся другим показателем.
В отличие от количества набранных очков, которое напрямую зависит от числа проведенных матчей, показатель «очко за игру» более полно отражает уровень Панарина. С результатом в 1,38 очка за матч Артемий расположился на 3 месте в лиге, пропустив вперед себя лишь звездную парочку из «Эдмонтона».
При этом особенно удивительно было наблюдать за тем, как Хлебушек после трехнедельного перерыва, вызванного скандальными высказываниями Андрея Назарова, вернулся на лед и без раскачки продолжил доминировать в НХЛ. После возвращения Панарин провел 4 шикарных встречи кряду, набрав в них 7 (3+4) результативных баллов. И не лишним будет сказать, что в отсутствие обладателя Кубка Гагарина «Рейнджерс» проиграли 3 матча подряд с общим счетом 3:13, но как только главная звезда клуба вышла на лед, «синерубашечники» одержали разгромную победу над системным «Бостоном» (4:0). Это ли не главное доказательство того, что Артемий делает всех вокруг себя лучше?
Разумеется, Панарин и Овечкин — абсолютно разные игроки. Но, несмотря на их различия, в одном случае сравнение игры двух русских форвардов вполне допустимо и обосновано. Речь об игре в большинстве. При реализации численного преимущества
При этом Хлебушек поражает не только своей эффективностью, но и эффектностью. Он по праву является одним из самых зрелищных хоккеистов НХЛ, даря болельщикам настоящее наслаждение практически в каждом матче. Легкость, с которой Артемий выполняет сложнейшие технические элементы, которые неподвластны большинству игроков, заставляют постоянно ставить его в канадским инопланетянином, о котором мы говорили в самом начале этого текста. И, кажется, главная часть их соперничества еще впереди.
Максим Самарцев