Аскаров занял первое место в топ-10 проспектов НХЛ среди вратарей по версии The Athletic
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг наиболее перспективных вратарей.
Нэшвилл
СКАНХЛ: таблица и календарь
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг наиболее перспективных вратарей.
В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ. Из россиян в топ-10 попал только голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров, занявший первое место в топе.
Напомним, голкипер в 2020 году был выбран «Нэшвиллом» в 1-м раунде под общим 11-м номером.