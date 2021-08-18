Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 («Матч ТВ»)
Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах.
Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет ковидом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то за это не получит деньги. Хоккеисты не захотят в первую очередь ставить под удар свою репутацию среди фанатов.
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Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.