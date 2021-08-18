«Теории заговора нет. Думаю, меня позовут на Олимпиаду». Панарин — об Играх-2022, Шипачеве и Знарке
Традиционно веселое интервью Хлебушка.
Традиционно веселое интервью Хлебушка.
Сегодня в Москве при участии Благотворительного фонда форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина прошел матч в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова. Юный хоккеист имеет диагноз «Дилатационная кардиомиопатия», и ему требуется трансплантация сердца.
В игре помимо самого Панарина приняли участие Михаил Сергачев, Павел Бучневич, Олег Знарок, Вадим Шипачев и другие хоккейные звезды. После ее окончания Артемий пообщался с журналистами.
— Самое главное — помочь Глебу. Надеюсь, всем понравилась организация, большое спасибо тем, кто помогал. Честно скажу, я почти не принимал участия в организации, я хоккеист. Ребята, которые мне помогали, со всем справились.
Большое спасибо ребятам из НХЛ, кто приехал, отозвался. Это очень важно, особенно, когда делаешь такое хорошее дело. Думаю, что на такое нельзя жалеть своего времени.
— Как такое количество звезд удалось собрать в одном месте и в одно время?
— Я думаю, это заслуга самих ребят, потому что они согласились. Каждый из них мог сказать: «Нет, я не могу». Но все они здесь. Еще раз им огромное спасибо за поддержку. Скажу от лица Глеба всем огромное спасибо. Болельщикам, которые пришли на матч, и тем, кто перевел деньги.
— Раз много голов забили, значит удовольствие еще и от хоккея получили?
— Приятно было играть. Потом, правда, скорости снизились. У меня это был вообще первый лед, я до этого тренировался только на земле, поэтому мне было потяжелее, чем другим ребятам. Но я все равно бомбардир. У меня просто контракт большой, поэтому меня все объезжают (смеется).
— Сколько забили?
— Не считал, штук 5,
— Ожидали, что в этом матче будет серьезный хоккей?
— Так я к ребятам подъехал, сказал, чтобы они были поспокойнее. Сергачев играет так, будто это финал Кубка Стэнли. Но так же нельзя делать в благотворительном матче. Я к нему подъехал, сказал, чтобы он был поспокойней. А так был бы Знарковский хоккей, 1:0, кому такое интересно?
— Весело было, когда Знарок играл?
— Да, он только на
— А зачем Сорокину палец заматывали?
— Да ладно? Я не видел, не знаю.
— Сейчас вы помогаете одному парню, но к вам обращается много ребят. Насколько каждая история берет за душу?
— Честно скажу, это непростая история. Все равно нужно делать
— Когда вы последний раз играли с Вадимом Шипачевым?
— Когда он еще был молод. А сейчас уже все, весь лед песком засыпал. С Лехой Яшиным вместе (смеется).
— Что вы друг другу говорили?
— Ругались. Он говорил, что я медленный, а я говорю, что он подкидки плохие дает. Но мы любя. Огромное спасибо Вадику за то, что он пришел, отозвался. У него сегодня была тренировка, а завтра будет игра в 12 часов дня. Это показатель, что человек согласился, и сделал хорошее дело.
— Шипачев — олимпийский чемпион. У вас есть мечта сыграть на Олимпийских играх?
— Безусловно, я конечно хочу сыграть. Но от меня тут мало что зависит.
— Следите за тем, как НХЛ думает об участии игроков в Олимпиаде?
— Я в основном восстанавливаю свои нервы. Живу, езжу в лес, кайфую.
— Если руководство НХЛ скажет: «Едем!», поедете?
— Я был бы рад, потому что до этого прежде не был на Олимпиаде. Мне вдвойне приятнее будет.
— Болельщики переживают, позовут ли Панарина в сборную. Говорят об этом постоянно.
— Да я думаю позовут, в принципе. Через губу: «Поедешь?»(смеется). Да не, думаю, все будет нормально. Болельщики придумывают теорию заговора, но ее нет.
— Вы отключаетесь от всего этого?
— Я просто не читаю это на самом деле. Не знаю, что там происходит. Я вспыльчивый парень, поэтому мне лучше абстрагироваться.