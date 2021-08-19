Деньги и коронавирус: Что может помешать игрокам НХЛ сыграть в Пекине-2022

«Прописано в соглашении»

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги точно примут участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в столице Китая Пекине, об это сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на некий знакомый с ситуацией источник.

«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах», — цитирует сайт телеканала своего инсайдера.

— Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет коронавирусом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то не получит денег.

Хоккеисты не захотят в первую очередь ставить под удар свою репутацию среди фанатов. Ну, представьте, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду, а он сам откажется: «Нет, я не поеду — а вдруг заболею и потеряю какие-то бабки?» Конечно же, такого не будет. Если НХЛ отпускает, игрок хочет ехать на Олимпиаду и его вызывают в сборную — он поедет.

Во-вторых, у всех звездных игроков НХЛ есть подписные бонусы на этот сезон. Кучеров, Василевский, все конкретные пацаны получают деньги вперед через подписные бонусы. Даже если условный Панарин заболеет ковидом и пропустит три матча, то он потеряет лишь $36,6 тыс. Для него это копейки".

О том, что пункт об участии хоккеистов в Играх есть в коллективном соглашении между профсоюзом игроков и НХЛ, сказал и российский форвард Павел Бучневич, который был этим летом обменян из «Рейнджерс» в «Сент-Луис».

Я уверен, что Олимпиада в Пекине будет с нами. Когда лига подписывала коллективный договор с игроками, то в одном из пунктов было оговорено, что на следующие две Олимпиады мы поедем. Павел Бучневич российский хоккеист

— Сомневаюсь, что произойдут какие-то негативные изменения. Это МОК должен сумасшедшую фигню сделать, чтобы хоккеисты из НХЛ не попали на Игры.

«Решение не принято»

А вот официальные лица такого оптимизма не демонстрируют. Так, например, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) тоже накануне прямым текстом заявил, что еще ничего не решено.

«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с ковидом. Но решение будет только в конце августа», — цитирует функционера ТАСС.

Выступала по этому вопросу несколько дней назад и пресс-служба самой НХЛ.

«Напоминаем, что на данный момент окончательное соглашение или решение относительно возможного участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине не принято. Переговоры продолжаются, — говорится в релизе.

— Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая страховку для игроков на случай заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или каким-либо другим образом будет угрожать здоровью и безопасности игроков, а также по любой другой причине, которая может служить основанием для такого решения.

В случае, если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный чемпионат возобновится в среду, 23 февраля. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, будет опубликован пересмотренный календарь регулярного чемпионата.

Главные проблемы

На самом деле вся пришедшая в последнее время информация проливает максимум света на сложившуюся ситуацию. В вопросе участия энхаэловцев в Олимпийских играх в Пекине есть несколько основных моментов и проблем, препятствующих поездке.

Во-первых, в коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков действительно есть пункт о том, что на двух ближайших Олимпиадах, которые выпадают на срок действия договора, НХЛ не препятствует поездке своих звезд на Игры.

Правда, составлен этот пункт таким образом, что участие в олимпийских хоккейных турнирах игрокам все-таки не гарантировано.

Лига отпускает хоккеистов в том случае, если МОК оплачивает их страховку, что приводит к весьма солидным тратам. Но в Международном олимпийском комитете понимают значение хоккейного турнира со всеми лучшими игроками мира и на это пойти готовы, пусть и после долгих переговоров.

Также НХЛ требует от МОК полной передачи контента и коммерческих прав на его использование. Лиге Олимпиада интересна только при условии, что она имеет права сама освещать события в нужном для себя разрезе.

Ну и наконец существуют, как и в любом заключаемом контракте, такие обстоятельства, как «форс-мажор». К данной категории вполне относится пандемия коронавируса, и лига действительно очень беспокоится, что ее игроки подхватят заразу на олимпийском турнире.

Сама НХЛ в двух последних сезонах сделала очень много, чтобы максимально обезопасить игроков от инфекции. Несмотря на это, коронавирусом заражались целые команды (примеры «Далласа» и «Ванкувера» из прошлого сезона).

Владельцы клубов не горят желанием отпускать игроков на Олимпиаду и вынуждены мириться с этим, как с неизбежным злом. Тем не менее заболевание какой-либо звезды в Пекине может вообще разрушить сезон для всей его команды, что приведет и к спортивным, и к финансовым убыткам.

Логично, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выкручивает МОК руки с дополнительными страховочными условиями, которые покроют потери хотя бы частично.

Пауза запланирована

Впервые все звезды НХЛ прибыли на олимпийский хоккейный турнир в 1998 году в японский Нагано, и тогда соревнования прошли на фантастическом уровне.

После этого сильнейшая лига мира отправляла хоккеистов на Олимпиады всякий раз, пока традиция не прервалась в 2018 году в Пхенчхане.

Звездные игроки были этим крайне недовольны и сделали все, чтобы профсоюз закрепил условие их участия в Олимпиадах в будущем.

Как бы тяжело сейчас ни протекали переговоры, время еще есть, и наверняка все лучшие в Пекине в 2022 году все-таки окажутся. Игры пройдут с 4-го по 20 февраля, и в календаре сезона НХЛ уже запланирована соответствующая пауза.