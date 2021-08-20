Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский чемпион и экс-вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист завершил карьеру

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Expressen.

Рейнджерс
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шведский голкипер является победителем Олимпиады-2006, а также серебряным призёром ОИ-2014, чемпионов мира-2017 и вице-чемпионом мира-2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Лундквист выиграл «Везину Трофи». В НХЛ Король Хенрик выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Голкипер не провёл ни одного матча в прошлом сезоне. В чемпионате-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф провёл две встречи.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Источник: Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»
Кто такой Алексис Бека-Бека, которого готов купить «Локомотив»
Директор «ПСЖ»: Нам еще далеко до 1 млн проданных футболок Месси
Лунев отказался возвращаться в «Зенит»: причины, подробности
Сиваков стал третьим на этапе «Вуэльты» и лидером горного зачета
Пулишич заразился коронавирусом и не сыграет с «Арсеналом»
«Арсенал» подписал голкипера «Шеффилда» и сборной Англии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь