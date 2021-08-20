Олимпийский чемпион и экс-вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист завершил карьеру
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Expressen.
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Expressen.
Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.
Шведский голкипер является победителем Олимпиады-2006, а также серебряным призёром ОИ-2014, чемпионов мира-2017 и
Голкипер не провёл ни одного матча в прошлом сезоне. В чемпионате-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один