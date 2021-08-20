Пока, король! Самый стильный хоккеист современности и легендарный вратарь ушел на пенсию
Мы больше не увидим на льду Хенрика Лундквиста.
Мы больше не увидим на льду Хенрика Лундквиста.
К сожалению, этот грустный день настал. Теперь можно официально говорить о том, что Элвис покинул здание. Один из лучших голкиперов планеты, самый стильный хоккеист, фанат гитар и большой меломан, главный любимец
Шведский голкипер, как и многие болельщики, до последнего верил, что еще сыграет в хоккей после операции на сердце. Он искренне любил эту игру, однако риск для 39-летнего возраста оказался слишком большим. Настал момент прощаться с привычной для себя ролью и ставить точку в этом невероятно увлекательном приключении.
«Пора. 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. Теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Признаться, будущее меня волнует. Однако за эти годы я встретил так много замечательных людей, которые будут направлять меня и вдохновлять в моем новом путешествии. Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое испытывал в восемь лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых ощущал на протяжении 15 лет — каждый раз, когда выходил на лед в величайшем городе мира. Безмерно благодарен за все, что хоккей подарил мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда», — написал в Instagram Лундквист.
Для фанатов «Рейнджерс» сегодня особенно эмоциональный день. Хенрик в
Увы, но тогда так близко к заветному трофею шведский голкипер оказался в первый и последний раз. До сих пор нельзя без эмоций смотреть на фотографию, где Хенрик уже без сил падает на лед, понимая, что серия проиграна. «Кингз» забили гол на 15-й минуте второго овертайма и выиграли со счетом 3:2. В решающем моменте Лундквист справился с броском Тайлера Тоффоли, но Алек Мартинес удачно сыграл на добивании.
В конце сентября 2020-го швед эмоционально попрощался с «Рейнджерс», где провел 15 сезонов. Клуб выкупил последний год семилетнего контракта голкипера, по которому он получал 8,5 миллиона долларов за сезон. «Немногие игроки были так важны для клуба, как Хенрик Лундквист. Мы невероятно благодарны ему за все, что он сделал для организации. За 15 лет он не только зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в истории игры, но также был одним из главных бойцов и послов в этом виде спорта. Он навсегда останется частью семьи «Рейнджерс», — говорил тогда исполнительный председатель MSG Sports Джеймс Долан.
После
Операция хоть и прошла успешно, но через месяц медики обнаружили небольшое воспаление вокруг сердца. Интересно, что Лундквист к тому времени уже даже провел тренировку на льду. Он на полном серьезе хотел успеть сыграть за «Вашингтон» в концовке сезона. Такой сценарий не исключал полностью даже генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, однако врачи строго запретили думать об этом еще хотя бы полгода.
В конце июля швед в статусе неограниченно свободного агента заявил, что хочет вернуться в НХЛ, но не готов подписывать контракт, пока не получит одобрения от врачей. И
Скучать Хенрику после завершения игровой карьеры точно не придется. А глядя на то, как тяжело ему далось прощание с хоккеем, покидать его он вряд ли собирается. Несомненно, этот спорт с широкими объятиями примет Лундквиста — только уже в новой роли. И неважно, какой она будет — тренерской или менеджерской. За его плечами огромный опыт. Олимпийское золото Турина (2006) и серебро Сочи (2014), золотая медаль чемпионата мира (2017), приз лучшему вратарю сезона НХЛ (2012). И самое главное — неимоверное уважение всего хоккейного мира.