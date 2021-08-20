Пока, король! Самый стильный хоккеист современности и легендарный вратарь ушел на пенсию

К сожалению, этот грустный день настал. Теперь можно официально говорить о том, что Элвис покинул здание. Один из лучших голкиперов планеты, самый стильный хоккеист, фанат гитар и большой меломан, главный любимец нью-йоркской публики — список этот можно продолжать долго. Такие колоритные и разносторонние личности, как Хенрик Лундквист, появляются в спорте не так часто, и оттого ценишь их еще сильнее.

Шведский голкипер, как и многие болельщики, до последнего верил, что еще сыграет в хоккей после операции на сердце. Он искренне любил эту игру, однако риск для 39-летнего возраста оказался слишком большим. Настал момент прощаться с привычной для себя ролью и ставить точку в этом невероятно увлекательном приключении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSzDdG1jNK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSzDdG1jNK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSzDdG1jNK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Henrik Lundqvist (@hlundqvist35)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пора. 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. Теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Признаться, будущее меня волнует. Однако за эти годы я встретил так много замечательных людей, которые будут направлять меня и вдохновлять в моем новом путешествии. Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое испытывал в восемь лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых ощущал на протяжении 15 лет — каждый раз, когда выходил на лед в величайшем городе мира. Безмерно благодарен за все, что хоккей подарил мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда», — написал в Instagram Лундквист.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPJJKgojbGa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPJJKgojbGa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPJJKgojbGa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Henrik Lundqvist (@hlundqvist35)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для фанатов «Рейнджерс» сегодня особенно эмоциональный день. Хенрик в Нью-Йорке заслуженно получил прозвище Король и застолбил за собой статус легенды. Лундквист — лидер клуба по числу побед (459), «сухарям» (64), проведенным матчам (887), матчам в старте (871), сейвам (23509), игровому времени (51816:51) и вратарским очкам (27, все — передачи). В плей-офф картина такая же. Хенрик — первый в клубной истории по победам (61), «сухарям» (10), сыгранным матчам (130), матчам в старте (130), сейвам (3567) и игровому времени (7935:25). Он единственный голкипер в истории НХЛ, начавший карьеру с семи подряд сезонов с 30+ победами (2005−2012). В 2014 году Лундквист помог «Рейнджерс» выйти в финал Кубка Стэнли, где его команда в пяти матчах проиграла серию «Лос-Анджелесу».

Увы, но тогда так близко к заветному трофею шведский голкипер оказался в первый и последний раз. До сих пор нельзя без эмоций смотреть на фотографию, где Хенрик уже без сил падает на лед, понимая, что серия проиграна. «Кингз» забили гол на 15-й минуте второго овертайма и выиграли со счетом 3:2. В решающем моменте Лундквист справился с броском Тайлера Тоффоли, но Алек Мартинес удачно сыграл на добивании.

В конце сентября 2020-го швед эмоционально попрощался с «Рейнджерс», где провел 15 сезонов. Клуб выкупил последний год семилетнего контракта голкипера, по которому он получал 8,5 миллиона долларов за сезон. «Немногие игроки были так важны для клуба, как Хенрик Лундквист. Мы невероятно благодарны ему за все, что он сделал для организации. За 15 лет он не только зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в истории игры, но также был одним из главных бойцов и послов в этом виде спорта. Он навсегда останется частью семьи «Рейнджерс», — говорил тогда исполнительный председатель MSG Sports Джеймс Долан.

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После Нью-Йорка судьба довольно комично привела Лундквиста в стан принципиальных соперников своей бывшей команды — «Вашингтона». Александр Овечкин очень радовался тому, что будет делить раздевалку с легендарным шведом, который должен был помочь Илье Самсонову выйти на новый уровень. С «Кэпиталз» Хенрик подписал контракт на год с зарплатой 1,5 миллиона долларов. К сожалению, сыграть в столице США у голкипера так и не получилось. После нескольких обследований у шведа обнаружили проблемы с аортой, и ему пришлось перенести операцию по замене сердечного клапана. Даже звучит это настолько устрашающе, что продолжение игровой карьеры выглядело полным безумием.

Операция хоть и прошла успешно, но через месяц медики обнаружили небольшое воспаление вокруг сердца. Интересно, что Лундквист к тому времени уже даже провел тренировку на льду. Он на полном серьезе хотел успеть сыграть за «Вашингтон» в концовке сезона. Такой сценарий не исключал полностью даже генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, однако врачи строго запретили думать об этом еще хотя бы полгода.

В конце июля швед в статусе неограниченно свободного агента заявил, что хочет вернуться в НХЛ, но не готов подписывать контракт, пока не получит одобрения от врачей. И все-таки разум в этой ситуации победил. Лундквист уже давно всем все доказал. Такой риск не стоит всех усилий, тем более когда у тебя есть прекрасная любящая семья. В конце концов, теперь будет больше времени поиграть на гитаре, ведь это дело Хенрик любит с давних пор. На пару с теннисистом Джоном Макинроем он даже обзавелся группой, которую назвали Noise Upstairs. Коллектив неоднократно принимал участие в благотворительных мероприятиях. Творческая обойма состоит только из кавер-композиций, а лучше всего у Хенрика получается играть знаменитый хит Guns N' Roses — Sweet Child O' Mine. Однажды швед даже продемонстрировал свои гитарные навыки в прямом эфире на шоу Джимми Фэллона. Зрители были в полном восторге.

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