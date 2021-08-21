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12:40 (мск), источник: Sport24

Что нужно Овечкину чтобы побить великий рекорд Гретцки? Работать на русскую звезду будет весь «Вашингтон»

У Ови есть шанс стать лучшим в истории НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

С момента своего появления в лучшей лиге мира Александр Овечкин приковывал к себе внимание хоккейных болельщиков по обе стороны океана. За 15 лет в НХЛ Ови стал настоящий иконой для фанатов «Вашингтона» и навсегда вписал себя в историю в статусе одного из лучших снайперов в истории этого вида спорта. Но мало кто подумать, что у русского форварда появится реальный шанс сместить с трона самого Уэйна Гретцки и посягнуть на его вечный снайперский рекорд. 894 шайбы в НХЛ — никому в современной истории не удавалось приблизиться к этой отметке. Да, Яромир Ягр, разрывавший лучшую лигу мира на стыке веков, остановился на 766 заброшенных шайбах. Но чешский уникум, до сих пор играющий за родной «Кладно», уже не конкурент величайшему снайперу современности.

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Совсем недавно Александр Великий подписал новый контракт с «Кэпиталз» на 5 лет и $47,5 млн, тем самым завершив гадание на кофейной гуще, которым активно занимались хоккейные болельщики, пытавшиеся предсказать карьерное будущее капитана «столичных». Этим соглашением боссы «Вашингтона» дали понять, что готовы предоставить все условия для того, чтобы Алекс сместил Гретцки с насиженного трона и вошел в историю НХЛ как единолично лучший снайпер.

«Мы сделаем все, чтобы помочь ему стать первым. Ведь если это случится, это важно не только для него. Это важно для наших фанатов, которые его обожают. Это важно для всей лиги, в конце концов! Когда-то я думал, что рекорды Гретцки побить нельзя. Но сейчас это кажется все более и более реальным. Если Алекс будет здоров, то этого можно достичь. Представьте, какой будет способ завершить карьеру!», — говорил владелец клуба Тед Леонсис после заключения нового контракта.

Сам Ови также рассматривает эту пятилетку как возможность догнать бывшего форварда сборной Канады.

«Я буду стараться изо всех сил. Поэтому я хочу играть еще пять лет — чтобы иметь возможность превзойти Гретцки. Почему бы и нет?», — рассуждал Александр.

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После того, как вопрос с новым контрактом Овечкина был решен, хоккейная общественность тут же начала подсчитывать точное количество шайб, которые Александру нужно ежегодно забрасывать противникам, чтобы побить результат Великого. И после нехитрых математических расчетов оказалось, что Ови необходимо идти по графику в 33 шайбы в год, чтобы взобраться на первую строчку в списке лучших снайперов. Давайте разберемся, реально ли добиться такого результата.

Ови нужно сохранить былую скорострельность

Если смотреть на карьеру Александра в НХЛ, то за 16 сезонов он лишь трижды не сумел пересечь отметку в 33 заброшенные шайбы в регулярном чемпионате. Что настораживает сильнее всего, одним из этих сезонов стал прошлый: в 45 матчах Ови забросил 24 шайбы и впервые за карьеру отличился менее 30 раз. Но необходимо понимать, что прошедший чемпионат по всем параметрам был не похож на остальные. Возможно, далеко не последнюю роль в таких результатах сыграла специфическая подготовка к сезону или тот факт, что воспитанник московского «Динамо» из-за травмы и дисциплинарных нарушений пропустил 11 матчей регулярки. Однако уже следующий чемпионат пройдет в привычном русле и даст понять — готов ли Александр Великий вернуться на прежний уровень.

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А что с травмами?

С момента перехода в «Вашингтон» Овечкин сыграл в 1144 из 1175 матчей (97,3%). Удивительный результат, учитывая стиль игры, который проповедует лидер «столичных» — Ови не упустит момента провести мощный силовой прием против мимо проезжающего соперника и придерживается агрессивного и энергозатратного хоккея. Но прошлый сезон выбился из привычной картины мира Александра Великого: сначала он впервые за последние 6 лет пропустил матч из-за травмы, а затем довел число пропущенных по состоянию здоровья игр до 11. Такого в его заокеанской карьере еще не случалось.

Что это — неминуемое влияние возраста на организм или простая случайность? Хочется надеяться, что именно второй вариант. Но лишь время покажет, стал ли организм Александра Великого давать системные сбои, или ему просто-напросто была необходима разовая перезарядка.

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Равнение на Гретцки

Если сравнивать скорость, с которой два снайпера добрались до отметки в 700 заброшенных шайб, то огромное преимущество будет иметь легенда ушедшей эпохи. Чтобы настрелять 7 сотен голов, Уэйну понадобилось лишь 886 матчей, в то время как Овечкин затратил на такое количество шайб 1144 встречи. Казалось бы, как Ови вообще может догнать Гретцки, если между ними изначально была такая пропасть? Но ответ кроется в последних сезонах Великого: после тридцатилетия у Уэйна резко сбился прицел, поэтому последние 8 лет своей карьеры канадский нападающий в среднем забрасывал скромные 18 шайб за сезон.

Но русский форвард не последовал примеру своего визави и даже после 30-летия продолжил делать посмешище из голкиперов НХЛ, стабильно забрасывая в среднем по 40 шайб за сезон. К слову, в возрасте от 30 до 35 лет Овечкин забросил больше всех шайб (255), если не брать в расчет Фила Эспозито.

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«Вашингтон» сделает все, чтобы Ови стал лучшим снайпером НХЛ

Да, у «столичных» никуда не делось желание повторить успех 2018 года, однако будем честны — их чемпионское окно захлопнется уже после следующего сезона. И нельзя забывать, что после подписания нового контракта с Александром клуб ожидают неминуемые проблемы с потолком зарплат в ближайшем будущем. Не все генеральные менеджеры могут решать такие задачки по взмаху волшебной палочки, как это получается у управленцев «Тампы».

В таких обстоятельствах концентрация всего клуба на рекорде Александра Великого — вещь вполне предсказуемая и обоснованная. Безусловно, Кубок Стэнли по-прежнему остается главным трофеем клубного хоккея, но вы только представьте, какую популярность получит клуб, если Овечкину все-таки удастся обойти Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ? Сколько атрибутики, посвященной этому событию, «Кэпиталз» сможет продать? И во сколько раз клуб увеличит цены на билеты, когда до падения рекорда останутся считанные шайбы?

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Кажется, абсолютно каждый любитель хоккея захочет воочию наблюдать за тем, как капитан «столичных» забрасывает историческую шайбу, которая выведет его на первое место в споре лучших снайперов НХЛ. И для этого даже не обязательно болеть за «Вашингтон». С маркетинговой и имиджевой точки зрения рекорд Овечкина может быть даже выгоднее, чем победа в Кубке Стэнли. Серебряную чашку команды выигрывают каждый год, а вот рекорд Гретцки, если это не удастся Ови, не побьют уже никогда.

Максим Самарцев

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