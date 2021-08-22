Овечкин рассказал о своем способе защиты от коронавируса

35-летний хоккеист заявил, что старается не ходить в публичные места, чтобы не заразиться. Он посчитал, что это единственный действенный способ борьбы с болезнью. Овечкин отметил, что в этом сезоне ему намного легче приводить себя в форму, чем в прошлом, когда из-за локдауна все игроки НХЛ находились в подвешенном состоянии.