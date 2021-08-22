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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин рассказал о своем способе защиты от коронавируса

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своем способе защиты от коронавируса.

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Источник: AP 2021
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Его слова приводятся на сайте команды.

35-летний хоккеист заявил, что старается не ходить в публичные места, чтобы не заразиться. Он посчитал, что это единственный действенный способ борьбы с болезнью. Овечкин отметил, что в этом сезоне ему намного легче приводить себя в форму, чем в прошлом, когда из-за локдауна все игроки НХЛ находились в подвешенном состоянии.

15 августа форвард признался, что с переподписанием контракта с «Кэпиталс» возникали трудности. По его словам, главными проблемами стали потолок зарплат в лиге, срок нового договора и его сумма.

Овечкин — лучший бомбардир «Кэпиталс» (1320 очков) и лидер по количеству шайб (730 голов). Он выступает за клуб с 2005 года. В 2018-м вместе с ним команда впервые завоевала Кубок Стэнли.

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