Умер рекордсмен клуба НХЛ

«Все в “Рейнджерс” оплакивают потерю настоящей иконы Нью-Йорка, — сказал президент и генеральный директор “Рейнджерс” Крис Друри. — Замечательный талант Рода и его жизнелюбие олицетворяли этот город и покоряли как хоккейных, так и других фанатов. Он был синонимом хоккея “Рейнджерс”. Его страсть и преданность навсегда останутся для меня источником вдохновения».
Канадец — член Зала славы НХЛ с 1982 года, лучший снайпер (406 голов) и бомбардир (1021 очко, 406+615) в истории нью-йоркского клуба в регулярных чемпионатах. Он выступал за «Рейнджерс» с 1961 по 1978 год. Все 18 сезонов в НХЛ Жильбер провел в составе одной команды, всего — 1065 матчей. В 79 играх Кубка Стэнли на его счету 67 (34+33) баллов.
Жильбер занимает первое место в истории Нью-Йорка по голам и очкам, второе по результативным передачам и третье по количеству сыгранных игр.