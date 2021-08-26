Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной». Зарплата — 7,75 млн долларов в год
«Каролина» подписала долгосрочный контракт с нападающим Андреем Свечниковым.
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
«Каролина» подписала долгосрочный контракт с нападающим Андреем Свечниковым.
Соглашение с 21-летним российским форвардом рассчитано на восемь лет. Зарплата Свечникова составит 7,75 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки — 62 млн долларов.
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 42 (15+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В