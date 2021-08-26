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18:48 (мск), источник: Sports.Ru

Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной». Зарплата — 7,75 млн долларов в год

«Каролина» подписала долгосрочный контракт с нападающим Андреем Свечниковым.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Соглашение с 21-летним российским форвардом рассчитано на восемь лет. Зарплата Свечникова составит 7,75 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки — 62 млн долларов.

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«Харрикейнс» выбрали нападающего на драфте НХЛ-2018 под общим вторым номером.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 42 (15+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (2+6) баллов в 11 играх. За три года в лиге Свечников провел 205 матчей и записал в свой актив 140 (59+81) очков.

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