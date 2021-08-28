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11:39 (мск), источник: Sport24

Стареет ли Овечкин, начнут ли Панарин и Бобровский отрабатывать свои миллионы? Главные русские интриги сезона НХЛ

Sport24 представляет главные интриги предстоящего сезона лучшей лиги мира.

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Источник: AP 2021

Сможет ли Овечкин забросить 30 шайб в регулярке?

Прошлый сезон сложился для капитана «Вашингтона» не самым лучшим образом. Ови не только не сумел помочь своей команде пройти первый раунд плей-офф, но и провел весьма средний регулярный чемпионат, впервые в карьере не сумев пересечь отметку в 30 заброшенных шайб. Да, нельзя не учитывать тот факт, что Александр Великий провел лишь 45 матчей, однако в сезоне-2012/13 Овечкин сыграл 48 играх, что не помешало ему забить 32 гола.

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Поэтому причина такого результата в прошедшем сезоне кроется не в количестве проведенных матчей, а в целой совокупности факторов: сначала Алекс вместе с русскими одноклубниками угодил в ковид-протокол, а потом еще и пропустил более 10 встреч из-за травмы, чего прежде с ним никогда не случалось. В общем, разговоры о том, что Овечкин стареет, выглядели вполне обоснованными. Но в предстоящем сезон Ови уже не имеет права на ошибку: гонка за вечным рекордом Гретцки в самом разгаре, и любой неудачный сезон может превратить цель капитана «Кэпиталз» из авантюрной в невыполнимую.

Вернется ли Кучеров в борьбу за «Арт Росс Трофи»?

Прошлую регулярку звезда «Тампы» пропустила из-за операции на бедре. И если бы не триумфальное возвращение Никиты в розыгрыше Кубка Стэнли, то можно было бы с уверенностью говорить о том, что пропуск целого сезона точно окажет на игру одного из лучших форвардов мира пагубное влияние. Однако Куч провел настолько вдохновенный плей-офф, что почти не остается сомнений — наш соотечественник в следующем сезоне вернется еще сильнее, чем был раньше.

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И в этой связи выглядит интересной борьба за приз самому результативному игроку регулярного чемпионата. Сможет ли Никита составить конкуренцию Коннору Макдэвиду, Натану Маккиннону, Леону Драйзатлю и Артемию Панарину? В сезоне-2018/19 Кучеров уже становился лучшим бомбардиром лиги с большим отрывом, и кажется, у него есть все шансы повторить этот успех в следующем сезоне.

Выйдет ли Романов на новый уровень?

Прогресс Александра Романова, пожалуй, одна из самых больших интриг предстоящего сезона НХЛ для русских болельщиков. Внук прославленного защитника и бывшего коуча «Ак Барса» уверенно ворвался в лучшую лигу мира и выдал фантастический дебют, однако по ходу сезона у перспективного защитника все-таки возникали проблемы, которые свойственны всем молодым игрокам: Романов страдал из-за недостатка опыта и не самым лучшим образом действовал при позиционной обороне. Реакция тренерского штаба «Монреаля» на действия своего подопечного была весьма странной: вместо того чтобы использовать плей-офф в качестве источника развития для нашего соотечественника, Дюшарм посадил его на трибуну и дал провести лишь 4 матча.

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Коуч «Канадиенс» объяснял это решение тем, что для Александра гораздо полезнее поработать над своими ошибками в рамках тренировочного процесса. И в следующем сезоне мы увидим, прав ли был канадский специалист, заставлявший главного таланта системы тренироваться, пока его партнеры вовсю рубились за главный трофей НХЛ.

Станет ли Сорокин первым номером «Айлендерс»?

Несмотря на кошмарный дебют в матче с «Рейнджерс», бывший кипер ЦСКА может занести прошедший сезон себе в актив. Илья составил приличную конкуренцию проведшему великолепный сезон Варламову и показал, что готов стать главным вратарем клуба на долгие годы вперед. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» даже успел побыть первым номером в плей-офф: после нескольких неудачных матчей в исполнении Варли, Тротц поставил в рамку Сорокина. И тот не подвел: Илья вытащил серию с «Питтсбургом» и начинал противостояние с «Бостоном» в роли основного вратаря. Однако в первом же матче он пропустил 4 шайбы и вновь уступил место Варламову.

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По действующему соглашению Семен проведет в составе «островитян» еще 2 сезона, и Сорокин точно не хочет столько времени сидеть за спиной своего соотечественника. Поэтому с точки зрения дальнейших перспектив предстоящий сезон станет очень важным для Ильи: если он будет регулярно показывать шикарную игру, то руководство «Айлендерс» наверняка избавится от Варламова посредством выкупа контракта или обмена. В противном случае, Сорокину придется очень долго ждать шанса стать полноправным первым номером.

Оправдают ли Кузнецов и Самсонов доверие «Вашингтона»?

После прошлогодних «подвигов» Евгения и Ильи «Кэпиталз» могли со спокойной душой расторгать с ними контракты или обменивать в другой клуб. Оба хоккеиста вместе с Овечкиным и Орловым сначала угодили в ковид-протокол за посиделки в номере отеля, а затем опоздали на командное собрание, за что подверглись дисциплинарным санкциям со стороны руководства клуба. И если бы Кузнецов и Самсонов обеспечивали результат команды на льду, то боссы «столичных» наверняка не были бы столь недовольны нашими соотечественниками. Однако и в хоккейном плане у этих парней не складывалось от слова совсем: Кузя хандрит уже не первый сезон и никак не может выйти на свой уровень, а Илья проиграл конкуренцию Витеку Ванечеку и рисковал растерять весь кредит доверия со стороны руководства.

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Тем не менее, в «Вашингтоне» русским игрокам дали второй шанс: сначала генеральный менеджер клуба сообщил о том, что Кузнецов начнет сезон в составе «Кэпиталз», а затем Самсонов заключил новый контракт с командой Овечкина. И для обоих предстоящий сезон станет определяющим.

Станет ли Бобровский твердым первым номером «Флориды»?

Неудачи двукратного обладателя «Везина Трофи» после перехода в «Пантерз» продолжаются. В прошедшем сезоне Боб практически проиграл конкуренцию своему сменщику Крису Дриджеру и продемонстрировал один из худших процентов отраженных бросков в карьере (90,6%) — хуже было только в первом сезоне после переезда в солнечный штат (90%) и в сезоне-2011/12, который Сергей провел в «Филадельфии» (89,9%).

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При этом сам голкипер в недавнем интервью Sport24 недвусмысленно намекнул на то, что имеет определенные проблемы в контакте с главным тренером клуба и не понимает природу некоторых его решений. Как бы там ни было, Бобровскому пора начать отрабатывать свои $10 млн в год, иначе боссы «Флориды» начнут всерьез задумываться о выкупе контракта нашего соотечественника.

Как проявит себя Тарасенко после скандала с «Сент-Луисом»?

Сага, связанная с возможным обменом Русского Танка, стала одной из самых горячих тем для обсуждения в это межсезонье. Североамериканские инсайдеры ежедневно «обменивали» Владимира в разные клубы лиги, однако несмотря на бесконечные слухи об уходе Тарасенко, форвард скорее всего начнет сезон в составе «Блюз».

Месяц назад такой вариант развития событий было практически невозможно представить: казалось, что разногласия между игроком и клубом носили фундаментальный характер, и вместе им уж точно было не по пути. Сообщалось, что Владимир был недоволен качеством двух операций, которые ему сделали клубные врачи, пытавшиеся «починить» его больное плечо. Как показало время, доктора «Сент-Луиса» выполнили свою работу не слишком качественно, поэтому нашему соотечественнику потребовалось очередное хирургическое вмешательство.

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Ну и в довесок к этому медицинскому скандалу не будем забывать об открытом недовольстве Тарасенко решением назначить капитаном команды Райана О’Райлли. Все это вбило прочный клин в отношения между Владимиром и «музыкантами». Тем интереснее будет наблюдать за выступлением форварда в предстоящем сезоне.

Сможет ли Панарин впервые после перехода в «Рейнджерс» вывести клуб в плей-офф?

За два сезона, которые Хлебушек провел в команде с Бродвея, клуб ни разу не вышел в плей-офф. В сезоне-2019/20 Панарин и компания всухую уступили «Каролине» в квалификационном раунде, а в прошлом году «Рейнджерс» потеряли шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли задолго до окончания регулярного чемпионата.

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Из-за скандальных высказываний Андрея Назарова Артемий пропустил около трех недель регулярки, и если бы не столь долгое отсутствие главной звезды клуба, то «синерубашечники» имели бы куда больше шансов на выход в решающую стадию сезона.

В следующем сезоне Панарин просто обязан не только вывести свою команду в плей-офф, но и забраться с ней как можно дальше: даже несмотря на потерю Бучневича в Нью-Йорке подобралась неплохая банда, способная решать большие задачи.

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