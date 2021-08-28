Стареет ли Овечкин, начнут ли Панарин и Бобровский отрабатывать свои миллионы? Главные русские интриги сезона НХЛ
Sport24 представляет главные интриги предстоящего сезона лучшей лиги мира.
Прошлый сезон сложился для капитана «Вашингтона» не самым лучшим образом. Ови не только не сумел помочь своей команде пройти первый раунд
Поэтому причина такого результата в прошедшем сезоне кроется не в количестве проведенных матчей, а в целой совокупности факторов: сначала Алекс вместе с русскими одноклубниками угодил в
Прошлую регулярку звезда «Тампы» пропустила
И в этой связи выглядит интересной борьба за приз самому результативному игроку регулярного чемпионата. Сможет ли Никита составить конкуренцию Коннору Макдэвиду, Натану Маккиннону, Леону Драйзатлю и Артемию Панарину? В сезоне-2018/19 Кучеров уже становился лучшим бомбардиром лиги с большим отрывом, и кажется, у него есть все шансы повторить этот успех в следующем сезоне.
Прогресс Александра Романова, пожалуй, одна из самых больших интриг предстоящего сезона НХЛ для русских болельщиков. Внук прославленного защитника и бывшего коуча «Ак Барса» уверенно ворвался в лучшую лигу мира и выдал фантастический дебют, однако по ходу сезона у перспективного защитника
Коуч «Канадиенс» объяснял это решение тем, что для Александра гораздо полезнее поработать над своими ошибками в рамках тренировочного процесса. И в следующем сезоне мы увидим, прав ли был канадский специалист, заставлявший главного таланта системы тренироваться, пока его партнеры вовсю рубились за главный трофей НХЛ.
Несмотря на кошмарный дебют в матче с «Рейнджерс», бывший кипер ЦСКА может занести прошедший сезон себе в актив. Илья составил приличную конкуренцию проведшему великолепный сезон Варламову и показал, что готов стать главным вратарем клуба на долгие годы вперед. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» даже успел побыть первым номером в плей-офф: после нескольких неудачных матчей в исполнении Варли, Тротц поставил в рамку Сорокина. И тот не подвел: Илья вытащил серию с «Питтсбургом» и начинал противостояние с «Бостоном» в роли основного вратаря. Однако в первом же матче он пропустил 4 шайбы и вновь уступил место Варламову.
По действующему соглашению Семен проведет в составе «островитян» еще 2 сезона, и Сорокин точно не хочет столько времени сидеть за спиной своего соотечественника. Поэтому с точки зрения дальнейших перспектив предстоящий сезон станет очень важным для Ильи: если он будет регулярно показывать шикарную игру, то руководство «Айлендерс» наверняка избавится от Варламова посредством выкупа контракта или обмена. В противном случае, Сорокину придется очень долго ждать шанса стать полноправным первым номером.
После прошлогодних «подвигов» Евгения и Ильи «Кэпиталз» могли со спокойной душой расторгать с ними контракты или обменивать в другой клуб. Оба хоккеиста вместе с Овечкиным и Орловым сначала угодили в
Тем не менее, в «Вашингтоне» русским игрокам дали второй шанс: сначала генеральный менеджер клуба сообщил о том, что Кузнецов начнет сезон в составе «Кэпиталз», а затем Самсонов заключил новый контракт с командой Овечкина. И для обоих предстоящий сезон станет определяющим.
Неудачи двукратного обладателя «Везина Трофи» после перехода в «Пантерз» продолжаются. В прошедшем сезоне Боб практически проиграл конкуренцию своему сменщику Крису Дриджеру и продемонстрировал один из худших процентов отраженных бросков в карьере (90,6%) — хуже было только в первом сезоне после переезда в солнечный штат (90%) и в сезоне-2011/12, который Сергей провел в «Филадельфии» (89,9%).
При этом сам голкипер в недавнем интервью Sport24 недвусмысленно намекнул на то, что имеет определенные проблемы в контакте с главным тренером клуба и не понимает природу некоторых его решений. Как бы там ни было, Бобровскому пора начать отрабатывать свои $10 млн в год, иначе боссы «Флориды» начнут всерьез задумываться о выкупе контракта нашего соотечественника.
Сага, связанная с возможным обменом Русского Танка, стала одной из самых горячих тем для обсуждения в это межсезонье. Североамериканские инсайдеры ежедневно «обменивали» Владимира в разные клубы лиги, однако несмотря на бесконечные слухи об уходе Тарасенко, форвард скорее всего начнет сезон в составе «Блюз».
Месяц назад такой вариант развития событий было практически невозможно представить: казалось, что разногласия между игроком и клубом носили фундаментальный характер, и вместе им уж точно было не по пути. Сообщалось, что Владимир был недоволен качеством двух операций, которые ему сделали клубные врачи, пытавшиеся «починить» его больное плечо. Как показало время, доктора «Сент-Луиса» выполнили свою работу не слишком качественно, поэтому нашему соотечественнику потребовалось очередное хирургическое вмешательство.
Ну и в довесок к этому медицинскому скандалу не будем забывать об открытом недовольстве Тарасенко решением назначить капитаном команды Райана О’Райлли. Все это вбило прочный клин в отношения между Владимиром и «музыкантами». Тем интереснее будет наблюдать за выступлением форварда в предстоящем сезоне.
За два сезона, которые Хлебушек провел в команде с Бродвея, клуб ни разу не вышел в
В следующем сезоне Панарин просто обязан не только вывести свою команду в