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22:29 (мск), источник: Sports.Ru

Эвандер Кэйн обвинил жену в домашнем насилии. Хоккеист утверждает, что она била его по лицу (TMZ)

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн обвинил свою жену Анну в домашнем насилии.

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Источник: AFP 2021

Хоккеист получил временный запретительный судебный приказ в отношении супруги, сообщает TMZ Sports со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, Кэйн сообщил, что ссоры с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его «7−8 раз кулаком по лицу».

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По словам хоккеиста, в октябре 2020 года она снова ударила его по лицу после того, как они поссорились, когда мать Анны была в гостях.

В апреле 2021 года у пары снова произошел конфликт после того, как Анна проверила телефон игрока. По словам форварда, она «начала бесконтрольно бросать вещи» в хоккеиста, после чего ударила его кулаком по голове и лицу.

Кэйн также сообщил, что в июле произошел еще один инцидент с насилием. По словам игрока НХЛ, когда он пытался уйти после ссоры, Анна толкнула его, а также потянула за сумку, которую он перекинул через плечо.

Напомним, 1 августа супруга хоккеиста в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. Кэйн отрицает обвинения, НХЛ проведет расследование.

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