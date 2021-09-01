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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась». Григорий Денисенко — о дебюте за «Флориду»

Нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко поделился эмоциями от первого матча в НХЛ. Во встрече с «Нэшвилл Предаторз» россиянин был удалён, после чего форвард «хищников» Ээли Толванен забросил шайбу.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Был матч с “Нэшвиллом”. Нервничал, в первой смене удалился, и сразу нам “воткнули” в большинстве. И потом на скамейку еду и думаю: “Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась после этой смены”. Ну, а так, тренеры ничего не сказали, наоборот, подбодрили. И пацаны сказали: “Играй, не думай об этом!” — приводит слова Денисенко официальный канал НХЛ в социальной сети “ВКонтакте”.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.

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