«Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась». Григорий Денисенко — о дебюте за «Флориду»

«Был матч с “Нэшвиллом”. Нервничал, в первой смене удалился, и сразу нам “воткнули” в большинстве. И потом на скамейку еду и думаю: “Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась после этой смены”. Ну, а так, тренеры ничего не сказали, наоборот, подбодрили. И пацаны сказали: “Играй, не думай об этом!” — приводит слова Денисенко официальный канал НХЛ в социальной сети “ВКонтакте”.