«Айлендерс» объявили о заключении контракта с Ильёй Сорокиным на три года и $ 12 млн

Отмечается, что срок соглашения составляет три года. Общая сумма сделки — $ 12 млн. Таким образом, в среднем за год Сорокин будет получать $ 4 млн.

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Кроме того, «Нью-Йорк» продлил контракты с нападающими Энтони Бовиллье, Кайлом Палмьери и Кейси Сизикасом.

Ранее стало известно, что продление соглашения Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» на текущее межсезонье.

В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате голкипер провёл 22 матча и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету голкипера семь игр.