Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» объявили о заключении контракта с Ильёй Сорокиным на три года и $ 12 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявил о заключении многолетнего контракта с российским голкипером Ильёй Сорокиным.

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Отмечается, что срок соглашения составляет три года. Общая сумма сделки — $ 12 млн. Таким образом, в среднем за год Сорокин будет получать $ 4 млн.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Кроме того, «Нью-Йорк» продлил контракты с нападающими Энтони Бовиллье, Кайлом Палмьери и Кейси Сизикасом.

Ранее стало известно, что продление соглашения Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» на текущее межсезонье.

В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате голкипер провёл 22 матча и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету голкипера семь игр.

Напомним, перед сезоном-2020/2021 Илья Сорокин перешёл из ЦСКА в «Нью-Йорк Айлендерс».

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Ромашина: Синхронное плавание могут исключить из программы ОИ
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Украина практически лишилась шансов выиграть группу отбора ЧМ
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
СМИ: полузащитник «Барселоны» может перейти в российский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь