«Байден и Овечкина арестует?» Фетисов — о словах Лаврова про кражу атлетов

Ранее глава МИД РФ заявил, что американцы могут выкрасть российских спортсменов, представляющих для них угрозу. По мнению Лаврова, в США могут применять подобные действия к атлетам, которые сдали положительный тест на допинг.

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«Все подобные моменты регламентированы в спорте. Что произойдет, если каждая страна будет принимать подобное решение? Спорт придется закрыть? Эта история вызывает возмущение во всем мире, потому что спортсмены являются известными людьми. Если у человека будет положительная допинг-проба, то потребуются доказательства. Еще же есть апелляции и Арбитражный суд», — сказал Фетисов в интервью «Газете.Ru».

«Допустим, приедет сейчас Александр Овечкин на Олимпийские игры. Он там съест что-то не то, или ему доктор даст запрещенные лекарства, и будет положительный допинг-тест. Что в США тогда будут делать? Джо Байден должен будет арестовать Овечкина, потому что он представляет угрозу?» — добавил Фетисов.