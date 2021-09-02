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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байден и Овечкина арестует?» Фетисов — о словах Лаврова про кражу атлетов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание Сергея Лаврова о борьбе с допингом в США.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава МИД РФ заявил, что американцы могут выкрасть российских спортсменов, представляющих для них угрозу. По мнению Лаврова, в США могут применять подобные действия к атлетам, которые сдали положительный тест на допинг.

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«Все подобные моменты регламентированы в спорте. Что произойдет, если каждая страна будет принимать подобное решение? Спорт придется закрыть? Эта история вызывает возмущение во всем мире, потому что спортсмены являются известными людьми. Если у человека будет положительная допинг-проба, то потребуются доказательства. Еще же есть апелляции и Арбитражный суд», — сказал Фетисов в интервью «Газете.Ru».

«Допустим, приедет сейчас Александр Овечкин на Олимпийские игры. Он там съест что-то не то, или ему доктор даст запрещенные лекарства, и будет положительный допинг-тест. Что в США тогда будут делать? Джо Байден должен будет арестовать Овечкина, потому что он представляет угрозу?» — добавил Фетисов.

Ранее в США был принят «акт Родченкова» о борьбе с допингом. Этот закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из США.

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