Мы ждали этого 8 лет — на Олимпиаде снова сыграют лучшие хоккеисты мира! Все, что нужно знать о Пекине-2022

«Кросби — пас на Макдэвида, Овечкин забил с передачи Малкина!», — эти завораживающие дух слова мы услышим уже менее, чем через полгода, когда начнется олимпийский хоккейный турнир в Пекине. Национальная хоккейная лига официально согласилась отправить своих игроков на Олимпиаду. И хотя переговоры были трудными и долгими, а их итоги содержат ряд нюансов и оговорок, но достигнуто главное — согласие.

Итак, с 5 февраля внимание всех хоккейных болельщиков мира будет сосредоточено на Играх в Пекине. Вот основные подробности прошедших переговоров и будущей Олимпиады.

Сказали «да», но со скрипом

Для начала стоит подчеркнуть главное: НХЛ, несмотря на все достигнутые договоренности, не в восторге от того, что игроки из этой лиги едут на Олимпиаду. Как бы ни говорили сами игроки про свое огненное желание стать олимпийцами, что бы ни твердили болельщики и пресса, 32 клуба Национальной хоккейной лиги в первую очередь интересуют только собственные интересы, которые далеко не всегда могут удачно сочетаться с международными турнирами.

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«Когда мы подписывали последнюю редакцию коллективного соглашения, то все игроки настаивали на том, чтобы пункт об участии в Олимпиаде был включен в договор. Насколько я понял, это обязательство мы получили, и долгое решение было обусловлено только тем, что лига пыталась облегчить все нюансы и детали», — сказал Коннор Макдэвид, для которого это будет первый турнир такого уровня в составе сборной Канады.

Логика игроков ясна: те, кто попадет в сборные, получат исторический шанс сыграть на одном из лучших хоккейных турниров в истории этого вида спорта, а те, кто не попадет, будут две недели отдыхать посреди тяжелого сезона, что тоже неплохо. А вот владельцы клубов, которые являются крупными бизнесменами, понимают опасность того, когда ваши активы работают на кого-то другого. Именно поэтому «бодание» об окончательном согласии было таким трудным.

Страховка, телевидение, вакцина

Начиная с 1998 года, когда энхаэловцы впервые приняли участие в Играх, НХЛ стремилась к расширению своих олимпийских прав относительно рекламы, телевидения и прочих инструментов маркетинга. В частности, на переговорах в феврале 2020 года лига потребовала от МОК возможности размещения рекламы НХЛ и логотипов лиги на всей олимпийской продукции, а также бортах хоккейных площадок. Кроме этого, НХЛ стремилась заполучить права использовать хайлайты матчей в своих СМИ — телевизионной сети NHL Network и официальном сайте лиги. Подавалось это, как стремление продвинуть и разрекламировать игру, но в этом аспекте НХЛ потерпела неудачу — никаких расширенных прав лига не получила. И Международный олимпийский комитет, и ИИХФ понимали, что у них есть сильный рычаг воздействия — это игроки, которые очень сильно хотят ехать в Пекин, поэтому дополнительные уступки не нужны.

Сыграла свою роль и новая телевизионная сделка, которую заключила НХЛ с американским телеканалом NBC. Именно эта телекомпания транслирует на территории США Олимпийские Игры, поэтому договориться о правильной подаче и выгодном телевизионном расписании будет значительно легче.

Главным камнем преткновения в переговорах, как и раньше, была страховка дорогущих контрактов игроков НХЛ в случае травм, но МОК и ИИХФ нашли деньги на это, как и расходы на перелеты хоккеистов и их гостей (если присутствие таковых разрешат китайские власти). Еще одной проблемой стал коронавирус: что будет, если хоккеист заразиться ковидом на Олимпиаде и это повлияет на его дальнейшую карьеру? НХЛ и профсоюз игроков нашли страховщика и на этот случай, но это оказалось очень дорого, и международные организации отказались компенсировать еще и эти затраты.

Вероятно, большинство хоккеистов пропустят получение этой дополнительной страховки, особенно если учесть, что протоколы во время ОИ-2022 будут неимоверно строгими. Всем энхаэловским участникам Олимпиады в Пекине необходимо вакцинироваться (исключения предусмотрены, но чрезвычайно ограниченные), что, впрочем, выглядит даже излишним требованием, так как подавляющая часть игроков НХЛ уже сделала прививки.

Может ли теперь НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде?

Да, может. НХЛ может выйти из игры, если ситуация с коронавирусом, который, как мы знаем, впервые был обнаружен именно в Китае, значительно ухудшится. Угроза жизни и здоровью — вполне уважительная причина для отказа, а умышленно нагнетать обстановку здесь вряд ли кто-то станет.

Кроме этого, есть совершенно расплывчатая формулировка еще одной возможной причины отказа, которая выглядит так. «Если НХЛ считает, что ей необходимо использовать олимпийский перерыв для подготовки матчей, чтобы провести полный сезон и окупить как можно больше расходов, связанных с хоккеем, она может воспользоваться этим правом», — говориться в официальном тексте. Окончательный дедлайн наступит примерно за месяц до старта Олимпиады, поэтому все решиться лишь в начале января.

Как будет выглядеть пауза в календаре НХЛ?

Играть не будут с 3 по 22 февраля: 4 и 5 числа в Лас-Вегасе пройдет Матч всех звезд, и именно оттуда энхаэловцы полетят в Пекин, где первый матч турнира состоится 9 февраля. Таким образом, времени на подготовку у тренеров сборных совершенно не будет — каждая команда сыграет с листа, а преимущество получат те, кто нынешним летом уже провел хотя бы ознакомительные сборы.

Когда будут объявлены составы?

Предварительные, «длинные» списки надо подать до 15 октября. Официальные окончательные составы из 25 человек станут известны в январе.

Какими будут составы групп?

Группа А: Канада, США, Германия, Китай.

Группа В: Россия (ОКР), Чехия, Швейцария, Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Расписание олимпийского хоккейного турнира будет сформировано в ближайшие дни, но уже известно, что финал будет сыгран 20 февраля, а все матчи будут проведены на площадках энхаэловского размера.

Насколько строгими будут ковид-ограничения для спортсменов?

Они будут еще жестче, чем были на летней Олимпиаде в Токио. Официальные протоколы безопасности еще не разработаны окончательно, но некоторые детали уже поражают своей строгостью. К примеру, китайские власти уже взялись реконструировать 39 олимпийских объектов для того, чтобы спортсмены «практически не контактировали» с судьями, журналистами или зрителями. Интервью разрешат давать лишь только при общении через пластиковую перегородку, а каждому спортсмену обещают приклеить в подмышку специальный датчик температуры тела — в случае резкого повышения он даст сигнал тревоги.

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Все места, которые будут связаны с Олимпиадой — гостиницы, олимпийская деревня, столовые и рестораны — будут помещены в строжайший «пузырь». Контакты с людьми — строго по списку, осмотр достопримечательностей запрещен. Для отслеживания соблюдения протокола (внимание, легионеры из «Вашингтона»), игрокам нужно будет носить с собой датчики GPS.