Момент истины для постаревшего русского гиганта. Малкин будет выбивать новый контракт и биться за золото Олимпиады
Предстоящий сезон значит для Джино слишком много.
Предстоящий сезон значит для Джино слишком много.
Эпоха доминирования Евгения Малкина в НХЛ постепенно уходит. Если раньше Джино всегда находился в числе лучших русских хоккеистов за океаном, то теперь в моде совершенно другие хоккеисты — Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и вечно молодой Александр Овечкин. Свой пик Малкин, судя по всему, прошел после двух подряд Кубков Стэнли в 2016 и 2017 годах. После этого карьера одного из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея больше не движется вверх. Не слишком уверенная игра форварда отражается и на командном результате: уже три года подряд «Питтсбург» не может преодолеть первый раунд
И хоть по личной статистике у воспитанника «Магнитки» все в порядке, с точки зрения влияния на игру команды у нападающего регулярно случаются провалы. Один из них случился на старте прошедшего сезона: на протяжении первого месяца регулярки Малкин выходил на лед без должного настроя и всеми силами показывал, что ему все равно на командные результаты. Аморфность Джино передавалась и его партнерам, на плечи которых упала задача по обеспечению результата команды, пока второй центр клуба набирал оптимальную форму.
Несмотря на смазанное начало, в дальнейшем Евгений временами напоминал себя прежнего: особенно нашему соотечественнику удался март, в 8 матчах которого он набрал 12 результативных баллов.
Однако весь сезон испортила обидная травма, полученная в матче против «Бостона». Все межсезонье главный русский центр восстанавливался от полученного повреждения и готовился к, пожалуй, самому важному сезону во завершающей стадии своей карьеры.
Страдания Малкина начались 16 марта. В матче между «Питтсбургом» и «Бостоном» двухметровый защитник «мишек» Джарред Тинорди провел силовой прием на русском форварде «пингвинов».
Казалось, что ничего грязного в действиях американского хоккеиста не было. Однако для Евгения то столкновение обернулось крайне серьезными последствиями: он тут же покинул лед и отправился в раздевалку, а после стало известно, что пострадало его и без того поврежденное правое колено. Сезон Джино доигрывал с фиксатором на ноге, но после его окончания стало понятно, что необходима операция.
Малкина прооперировали в мекке здравоохранения Западной Пенсильвании — клинике «Монтефор» в Окленде, и сейчас русский форвард активно занимается восстановлением двигательных функций колена и закачкой мышц. При этом в клубе не отрицают, что к сентябрьскому тренировочному лагерю Евгения ждать не стоит — восстановление займет достаточно много времени, и боссы «пингвинов» не собираются его форсировать.
Как организм 35-летнего спортсмена переживет эту операцию? Не потеряет ли Малкин в скорости? А в мобильности? Не случится ли рецидив? Ответы на все эти вопросы даст предстоящий сезон.
Нет сомнений, что Малкин останется в «Пингвинз». Руководство «пингвинов» не раз заявляло, что краеугольным камнем их клуба является трио Кросби — Малкин — Летанг. Это дает нам понимание того, что с вероятностью в 99% Джино останется в ставшем для него родным «Питтсбурге». Переговоры наверняка не будут долгими: Евгений должен понимать, что его лучшие годы уже позади и вагон из долларовых банкнот он вряд ли получит.
Североамериканский сайт The Athletic проводил опрос, одним из вопросов которого был «Стоит ли “Питтсбургу” продлить контракт с Малкиным?», и 80% респондентов ответили уверенным «Да». Такого же мнения наверняка придерживаются и в офисе клуба. Пусть Малкин уже не тот, что раньше, но даже в не самом оптимальном состоянии он является одним из лучших центров лиги и безусловным лидером «Пингвинз». Это Евгений доказал в плей-офф: в матчах навылет он набрал 5 очков и вместе с Летангом и Картером возглавил список лучших бомбардиров клуба в решающей части сезона. Одним словом, до пенсии Джино еще далеко.
И это, пожалуй, самая главная причина, по которой Малкину предстоит показать свой лучший хоккей в следующем сезоне. В отсутствие постаревшего Дацюка и дисквалифицированного Кузнецова именно форвард «Питтсбурга» должен стать главной ударной силой нашей сборной и закрыть позицию первого центра национальной команды. Партнеры у Евгения наверняка будут первоклассные, поэтому ему остается лишь грамотно подвести себя к турниру в Пекине и показать свое праймовое состояние, с помощью которого Малкин автоматически превращается в лучшего хоккеиста мира.
Предстоящая Олимпиада станет для Джино особенной не только с точки зрения повышенной ответственности за игру сборной: такой груз на плечах трехкратного обладателя Кубка Стэнли висел и на домашнем турнире в Сочи. Дело в другом — вполне вероятно, что февральский турнир станет последним шансом для Малкина войти в Тройной Золотой клуб и примерить на себя золотую медаль Олимпиады. Но станет ли для самого Евгения все вышеперечисленное достаточной мотивацией для того, чтобы показывать лучший хоккей в жизни? Ответ получим уже очень скоро.
Максим Самарцев