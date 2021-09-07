Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли
Бывший нападающий «Тампы» Александр Волков вместе с женой Вероникой поели сырники из Кубка Стэнли. Видео процесса опубликовала Вероника Волкова на своей странице в инстаграме.
Бывший нападающий «Тампы» Александр Волков вместе с женой Вероникой поели сырники из Кубка Стэнли. Видео процесса опубликовала Вероника Волкова на своей странице в инстаграме.
Как видно по кадрам, хоккеист снимает процесс на видео, а его жена ест сырники со сгущенкой и сметаной.
В позапрошлом сезоне Волков брал Кубок Стэнли вместе с «молниями», а в прошлом сезоне уже защищал цвета «Анахайма».