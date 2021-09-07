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12:31 (мск), источник: Sport24

Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли

Бывший нападающий «Тампы» Александр Волков вместе с женой Вероникой поели сырники из Кубка Стэнли. Видео процесса опубликовала Вероника Волкова на своей странице в инстаграме.

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Как видно по кадрам, хоккеист снимает процесс на видео, а его жена ест сырники со сгущенкой и сметаной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В позапрошлом сезоне Волков брал Кубок Стэнли вместе с «молниями», а в прошлом сезоне уже защищал цвета «Анахайма».

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